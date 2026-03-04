Disney-Produzent Andrew Gunn stirbt nach Kampf gegen ALS

Disney-Produzent Andrew Gunn ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Der kreative Kopf hinter erfolgreichen Filmen wie "Freaky Friday", "Cruella" und "Sky High" verlor seinen Kampf gegen ALS, eine neurodegenerative Erkrankung, die auch als Lou-Gehrig-Krankheit bekannt ist. Andrew starb zu Hause in Toronto im Kreise seiner Familie, wie diese laut Mirror bekannt gab. Die Diagnose hatte er erst im Jahr 2024 erhalten, zwei Jahre vor seinem Tod.

In einem bewegenden Nachruf würdigte Drehbuchautor Blaise Hemingway den verstorbenen Produzenten gegenüber Deadline. "Andrew Gunns Vermächtnis wird weit über die Filme hinausgehen, die er gemacht hat. Er ist der 'Pate' von mehr Autoren, Produzenten, Regisseuren und Führungskräften, als ich zählen kann. So viele von uns verdanken Andrew Gunn unsere Karrieren", schrieb er. Die Worte unterstreichen den enormen Einfluss, den Andrew auf die Filmindustrie und insbesondere auf junge Talente hatte.

Andrew hinterlässt seine Ehefrau Jane, seine Kinder, seine Mutter Anne sowie seine Geschwister Hilary Knight, Graeme Gunn und Cameron Gunn. Mit seinen Produktionen für Disney prägte er über Jahre hinweg das Familienfilm-Genre und schuf Werke, die bei Millionen von Zuschauern weltweit Anklang fanden. Seine Arbeit an Filmen wie dem beliebten Body-Swap-Film "Freaky Friday" machte ihn zu einem der bekanntesten Produzenten im Disney-Universum.

Anzeige Anzeige

Imago Produzent Andrew Gunn

Anzeige Anzeige

Imago Mark Waters, Andrew Gunn und Jamie Lee Curtis am Set von "Freaky Friday" (2003)

Anzeige Anzeige

Imago Dwayne Johnson und Produzent Andrew Gunn am Set von "Race to Witch Mountain" (2009)

Anzeige