Besserer Sex: Harry Jowsey bekommt Botox in seinen Penis

Realitystar Harry Jowsey (28) hat in seinem Podcast "Boyfriend Material" ein überraschendes Geständnis gemacht. Der 28-Jährige verriet, dass er sich vor Kurzem Botox in seinen Penis spritzen ließ. Zu dem ungewöhnlichen Eingriff habe ihn ein Freund inspiriert, der sich zuvor bereits Stammzellen, Botox und Kalzium habe injizieren lassen. "Ich habe tatsächlich Botox da rein gemacht bekommen", erklärte Harry in der Podcast-Episode und fügte hinzu, dass er eine ganze Ampulle verwendet habe. Der Eingriff entspanne den Muskel und sorge für eine glatte Oberfläche, so der "Too Hot to Handle"-Star.

Der Grund für die ungewöhnliche Behandlung sei die erhoffte Verbesserung seiner Performance im Schlafzimmer. "Anscheinend macht es die Dinge ein wenig einfacher, um die Arbeit zu erledigen", erklärte Harry die Vorteile des Eingriffs. Auch die Hoden könnten auf ähnliche Weise behandelt werden, um Falten zu glätten, da das Botox den Muskel entspanne. Bei sich selbst habe er diese Behandlung dort jedoch nicht durchführen lassen, stellte der "Perfect Match"-Teilnehmer klar. Zudem merkte er an, dass auch Frauen solche Behandlungen im Intimbereich vornehmen lassen könnten.

Für Harry ist der Einsatz von Botox und anderen kosmetischen Behandlungen nichts Neues. Der Dancing With the Stars-Teilnehmer hatte bereits früher offen zugegeben, sich "ein wenig" Botox in die Stirn spritzen zu lassen und regelmäßig Microneedling-Behandlungen durchführen zu lassen. Bei dieser Methode werden mit einem Gerät, das wie eine Tätowiermaschine funktioniert, viele kleine Löcher in die Haut gestochen, wodurch Kollagen aktiviert wird. Diese Schritte habe er in seine Hautpflegeroutine aufgenommen, um Rötungen und Unebenheiten in seinem Gesicht zu reduzieren. Auch sonst ist Harry bekannt dafür, sehr offen über intime Themen zu sprechen und lässt seine Podcast-Hörer regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Jowsey im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Jowsey bei Spotifys Best New Artist Party 2026 in West Hollywood, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / harryjowsey Internet-Star Harry Jowsey