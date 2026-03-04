Witzig bis kurios: Das sind die "Let's Dance"-Teamnamen 2026

Bei Let's Dance 2026 ist die erste Trainingswoche vorbei und die Tanzpaare der 19. Staffel sind fleißig dabei, sich kennenzulernen und an ihren Choreografien zu feilen. Doch neben der harten Arbeit im Tanzstudio gehört noch etwas anderes zur Tradition der RTL-Show: die Vergabe von kreativen Teamnamen. Einige Duos haben sich bereits zusammen mit ihren Fans für witzige oder außergewöhnliche Namen entschieden, während andere noch eifrig am Überlegen sind. Von "Team Gustasi" bis "Team Gurke" ist dabei alles vertreten – und bis zur ersten Live-Show am kommenden Freitag dürfte noch einiges an Kreativität dazukommen.

Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster haben sich nach einer Fan-Abstimmung für "Team Gustasi" entschieden, während Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald künftig als "Team Viva" auftreten. Besonders kurios wird es bei Bianca Heinicke (33) alias "BibisBeautyPalace" und Zsolt Sándor Cseke (38): Die beiden nennen sich "Team Gurke", weil sie beide gerne Gurken essen und für Frische stehen wollen. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) haben noch keinen festen Namen, tendieren aber schon zu "Team Pepe WaTaFaa". Bei vielen anderen Paaren wie Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45), Sonya Kraus (52) und Valentin Lusin (39) oder Ekaterina Leonova (38) und Simon Gosejohann (50) ist noch alles offen. Auch Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) machen noch ein Geheimnis aus ihrem Teamnamen.

In der ersten Kennenlernshow der Staffel konnten bereits einige Kandidaten die Juroren beeindrucken. Die 14 Promis zeigten am Freitagabend erste Einblicke in ihr tänzerisches Können, wobei unter anderem Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) sowie Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) positiv auffielen. Auch Anna-Carina und Evgeny konnten überzeugen. Während die ersten Eindrücke bereits gesammelt wurden, arbeiten die Paare nun intensiv daran, bis zur ersten Live-Show perfekt vorbereitet zu sein – und natürlich mit einem passenden Teamnamen an den Start zu gehen.

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Victoria "Vica" Sauerwald und Vanessa "Nessi" Borck bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Anastasia Maruster, Gustav Schäfer und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026