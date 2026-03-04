Met Gala 2026: Jeff Bezos und Lauren Sánchez als Co-Vorsitz

Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) erklimmen bei der Met Gala 2026 die nächste Stufe: Der Amazon-Gründer und die Journalistin werden bei dem Mode-Event in New York als Ehrenvorsitzende auftreten. Wie unter anderem Vogue berichtet, stehen sie damit am 4. Mai in der offiziellen Empfangsreihe des glamourösen Benefits. An ihrer Seite werden keine Geringeren als Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Tennisikone Venus Williams (45) und Met-Chefin Anna Wintour (76) als Co-Vorsitzende für die Gäste bereitstehen. Zusätzlich sind Jeff und Lauren bereits als Hauptsponsoren der diesjährigen Ausstellung mit dem Titel "Costume Art" im Metropolitan Museum eingeplant – ihre Rolle bei der exklusiven Modegala wird damit deutlich größer als zunächst bekannt.

Spannend: Die Aufwertung zum Ehrenvorsitz war zunächst gar nicht klar kommuniziert worden. Zwar hatte Vogue im November verkündet, dass Jeff und Lauren als Lead-Sponsoren auftreten, der Co-Vorsitz-Titel tauchte dann aber erst versteckt in einer späteren Mitteilung auf. Lauren selbst stellte im US-Format "Today" klar, dass das Angebot von Anna Wintour von Anfang an beides umfasste: "Als Anna mich anrief und sagte: 'Willst du Co-Vorsitzende sein und auch Sponsor des Met?', war ich so geehrt", erzählte sie. Besonders begeistert zeigte sich die Unternehmerin vom diesjährigen Motto und Dresscode: "Fashion is Art" ("Mode ist Kunst"). "Diese Designer sind wahre Künstler", so Lauren. Sie schwärmte davon, wie Designerin Elsa Schiaparelli eng mit Salvador Dalí befreundet war und Mode und Kunst schon damals miteinander verschmolzen. "Es wird unglaublich sein zu sehen, was alle tragen und all diese Designer zu ehren. Ich kann es kaum erwarten", fügte Lauren hinzu.

Der wachsende Einfluss von Jeff und Lauren auf die Fashion-Nacht sorgt im Netz für Diskussionen: Unter einem Met-Post auf Instagram warfen etliche Nutzer dem Paar vor, sich kulturelle Bedeutung erkaufen zu wollen. "Das ist so ein ikonisches Thema, und es ist so, so, so traurig zu sehen, wie es durch die Wahl des Sponsors zerstört und ruiniert wird", lautete ein Kommentar. Anna stellte sich im Gespräch mit CNN klar hinter Lauren und betonte, sie werde "eine wunderbare Bereicherung für das Museum und das Event" sein und man sei für ihre Großzügigkeit sehr dankbar. Während Jeff bereits 2012 als Ehrenvorsitzender dabei war und 2019 solo über den "Camp: Notes on Fashion"-Teppich lief, betrat Lauren den Met-Gala-Roten-Teppich erst 2024 zum ersten Mal – 2026 steht sie nun im Zentrum des Modegeschehens.

ActionPress Unternehmer Jeff Bezos und Journalistin Lauren Sánchez

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025