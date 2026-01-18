Aryna Sabalenka entzückt mit glamourösem Outfit

Aryna Sabalenka (27) ist für die Australian Open nun in Melbourne gelandet und hat schon am Flughafen alle Blicke auf sich gezogen. Die Weltranglistenerste traf kurz vor Turnierbeginn ein und präsentierte sich dabei ebenso souverän wie auf dem Court. In einem eleganten Neckholder-Top und einer schmal geschnittenen schwarzen Hose zog Aryna die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. Ihre Ankunft fiel zeitgleich mit der Bekanntgabe einer neuen globalen Partnerschaft mit Emirates, die laut Hello! bestätigt hat, dass Aryna nun als erste Tennisbotschafterin der Fluggesellschaft fungiert.

Die zweifache Gewinnerin der Australian Open gehört auch 2026 wieder zu den großen Favoritinnen. Dank ihres kraftvollen Spiels, präziser Schläge und mentaler Stärke konnte sich die Belarussin langfristig an der Spitze etablieren. Neben ihrer beeindruckenden Leistung auf dem Court gewinnt Aryna immer mehr Popularität durch ihren charmanten Umgang mit Fans und Einblicke in ihr Privatleben. Auf Instagram teilt die Sportlerin regelmäßig ihre Gedanken und Erlebnisse mit ihren 4 Millionen Followern, wobei auch ihr Partner, der brasilianische Unternehmer Georgios Frangulis, immer wieder zu sehen ist.

Bei den Australian Open feierte Aryna jetzt bereits einen ersten Erfolg: Am Sonntag besiegte sie die französische Außenseiterin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah in 1:16 Stunden mit 6:4, 6:1. Dabei betonte die Titelfavoritin laut Kicker: "Es ist immer ein bisschen tricky, gegen eine junge Gegnerin zu spielen, die man noch nicht so gut kennt." Bereits zuvor hat Aryna ihre Gegnerinnen offen wertgeschätzt, etwa beim Wimbledon-Turnier im vergangenen Jahr, als sie besonders anerkennend über ihre Rivalin Carson Branstine (25) sprach. Die Fans dürfen nun gespannt sein, wie sich Aryna im weiteren Verlauf des Turniers schlagen wird.

Imago Aryna Sabalenka kündigt ihre Partnerschaft mit Emirates 2026 an

Imago Aryna Sabalenka bei ihrer Ankunft in Melbourne 2026

Imago Aryna Sabalenka nach ihrem Erstrundensieg bei den Australian Open 2026

