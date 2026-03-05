"Die Wilden Kerle"-Mobbing: Regisseur reagiert auf Vorwürfe

Regisseur Joachim Masannek hat sich jetzt erstmals zu den Mobbing-Vorwürfen geäußert, die Nick Romeo Reimann (28) gegen seine ehemaligen Kollegen am Set der "Die Wilden Kerle"-Filmreihe erhoben hat. Unter einem TikTok-Video, in dem Joachim für eine Wilde-Kerle-Reunion-Party wirbt, schrieb ein User: "Nach dem, was alles über die Drehverhältnisse aufgekommen ist? Nope." Daraufhin reagierte der Regisseur mit einer ausführlichen Stellungnahme, in der er betont: "Es ist absolut falsch, dass Nick gemobbt wurde." Gleichzeitig wehrt er sich jedoch dagegen, dass man das Verhalten der Schauspieler mit den Filmen in Verbindung bringe.

In seiner Antwort zieht Joachim eine klare Trennlinie zwischen dem Inhalt der Filme und dem Verhalten der jungen Darsteller abseits der Kamera. "Die Filme erzählen, dass Mobbing falsch ist. Wenn die Schauspieler das dann hinter der Kamera in ihrem privaten Leben anders machen, hat das nichts mit dem Film zu tun", schreibt er. Die Verantwortung sieht der Filmemacher bei den Eltern und Betreuern, die das Verhalten hätten regulieren müssen. Joachim vergleicht die Situation mit seiner eigenen Familie und erklärt, dass seine pubertierende Tochter manchmal Dinge zu ihrem siebenjährigen Sohn sage, die das übersteigen würden, was Nick erlebt habe. Niemand könne jedoch dazu gezwungen werden, jemanden zu mögen.

Nick war als Siebenjähriger zu den "Wilden Kerlen" gekommen und hatte ab 2006 die Rolle des "Nerv" in der beliebten Filmreihe verkörpert. Für den Kinderschauspieler waren seine älteren Kollegen große Idole gewesen. In der ARD-Dokumentation "Kinderschauspieler – Preis des Erfolgs" hatte Nick kürzlich von einer "unglaublichen Kälte" und einem "eher ablehnenden Verhalten" seiner Co-Stars berichtet. Er habe innerhalb der Gruppe nie seinen Platz gefunden, obwohl die Arbeit mit den erwachsenen Kollegen und das "High Life" abseits der Kameras toll gewesen seien. Besonders belastend sei für ihn gewesen, dass seine Kollegen vor der Kamera plötzlich auf Kommando nett gewesen seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Masannek bei der Premiere von "Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer" in Köln, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Die wilden Kerle"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Nick Romeo Reimann in "Die Wilden Kerle 4"