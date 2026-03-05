Nach Scheidung: So stehen J.Lo und Marc Anthony zueinander

Jennifer Lopez (56) und Marc Anthony (57) waren von 2004 bis 2014 verheiratet und sind Eltern der Zwillinge Max und Emme, die im Februar ihren 18. Geburtstag feierten. Trotz der Trennung haben die beiden Musiker über die Jahre hinweg eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut und sich auf die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder konzentriert. "Wir haben beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Das war eine sehr schwierige Entscheidung. Wir sind zu einem einvernehmlichen Abschluss in allen Angelegenheiten gekommen", erklärten die beiden damals in einem gemeinsamen Statement gegenüber dem Magazin Us Weekly. Jennifer ist mittlerweile die primäre Bezugsperson für die Zwillinge, während Marc viel auf Tournee ist und derzeit eine eigene Show-Residency in Las Vegas hat.

Über die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe sprach Marc bereits 2011 bei "Nightline" und betonte, dass es eine gemeinsame Erkenntnis gewesen sei. "Es war keine Sensation. Es war eine Erkenntnis von uns beiden. Es war nicht nachhaltig, so wie es war", erklärte er damals. Jennifer veröffentlichte 2014 ihre Memoiren "True Love", in denen sie auch ihre Ehe mit Marc thematisierte. Marc las das Buch im Voraus und zeigte sich unterstützend. "Wir sind uns so nah. Wir vertrauen einander. Ich war stolz auf sie", sagte er 2015 in der "Meredith Vieira Show".

Die beiden Künstler arbeiten seit ihrer Scheidung wieder professionell zusammen und haben sogar gemeinsam an einem spanischen Album gearbeitet. "Marc und ich sind gut, so wie wir jetzt sind", sagte Jennifer 2017 in der Sendung "The View". "Es gibt einen Grund, warum wir nicht zusammen sind, aber wir sind großartige Freunde." Die Zusammenarbeit habe sogar ihre Beziehung verbessert und sei gut für die Kinder gewesen, da sie mehr Zeit mit beiden Eltern verbringen konnten. Marc ist Vater von insgesamt acht Kindern aus verschiedenen Beziehungen und erwartete Anfang des Jahres ein weiteres Kind mit seiner aktuellen Ehefrau Nadia Ferreira (26). Jennifer war nach Marc mit Ben Affleck (53) verheiratet, die Ehe endete 2025 nach drei Jahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles