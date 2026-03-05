So überstanden Heidi Klum und Tom das verflixte siebte Jahr

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) haben es geschafft: Das berühmt-berüchtigte verflixte siebte Jahr ihrer Beziehung ist vorbei, und von einer Krise war bei dem Paar nichts zu spüren. "Bisher waren wir immer auf dem aufsteigenden Ast, und jetzt kann es nur noch besser werden, weil wir gerade unser verflixtes siebtes Jahr hinter uns gebracht haben", erzählte Heidi jetzt im Interview mit dem Magazin Us Weekly. Das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist haben sich im August 2019 das Jawort gegeben. "Wir sind jetzt im achten Jahr, und ich muss sagen, es hat nie wirklich irgendwo gezwickt", scherzte die 52-Jährige über die weitverbreitete Annahme, dass Ehen nach sieben Jahren in eine Krise geraten.

Für Heidi ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe ganz einfach: die kleinen, alltäglichen Momente zusammen zu genießen. "Von weich gekochten Eiern am Morgen bis zum gemeinsamen Serien schauen, zum Reisen, zum Chorkonzert meiner Tochter an diesem Samstag. Wenn wir alle zusammen gehen und besondere Familientage haben. Alles ist das, was es besonders macht. Die großen und die kleinen Dinge", schwärmte sie. Besonders wichtig sei es ihr, jeden Tag Zeit mit Tom zu verbringen – beim Kochen, beim Frühstücken oder beim gemeinsamen Sport. Sogar unter der Dusche verbringen die beiden viel Zeit miteinander. "Das ist normalerweise eine sehr gute Zeit für uns, um den Tag zu besprechen. Wir haben eine große Dusche, wir können dort gemeinsam sein und besprechen, was an dem Tag passiert", verriet Heidi.

Mit ihrem Mann hat Heidi nach eigenen Angaben direkt bei der ersten Begegnung eine besondere Chemie gespürt, wie sie in der Doku "On & Off the Catwalk" verriet. Die beiden lernten sich bei der Geburtstagsfeier von Michael Michalsky (59) im Chateau Marmont in Los Angeles kennen. Tom ist durch die Ehe außerdem zum liebevollen Stiefvater von Heidis vier Kindern Leni (21), Henry (20), Johan (19) und Lou (16) geworden, die sie aus ihren vergangenen Beziehungen mit Flavio Briatore (75) und Seal (63) hat.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025