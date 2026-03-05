Nervenleiden: Hayden Panettiere ist auf Krücken angewiesen

Hayden Panettiere (36) sorgt mit ihrem neuesten Auftritt für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin wurde am Flughafen von Los Angeles gesichtet – und musste sich dabei auf Krücken stützen. Paparazzi-Bilder und ein Video von TMZ zeigen, wie Hayden im bunten Trainingsanzug und mit weißer Baseballkappe durch das Terminal läuft, sichtbar angeschlagen und auf Hilfe angewiesen. An ihrer Seite ist ausgerechnet ihr Ex-Freund Brian Hickerson. Während die beiden zu einem wartenden Auto gehen, wirkt Brian sehr aufmerksam und bleibt eng bei ihr.

Viele Fans machten sich nach den Aufnahmen sofort Sorgen um Haydens Gesundheit. Gegenüber TMZ erklärte die Darstellerin direkt am Flughafen, was hinter den Krücken steckt: "Ich hatte nur ein paar eingeklemmte Nerven im unteren Rückenbereich, aber mir geht es gut." Auch ihr Management beruhigte gegenüber E! News die Fans: "Hayden leidet unter einer vorübergehenden Nervenerkrankung, weshalb sie mit Krücken gesehen wurde. Sie erholt sich gut und ist auf dem Weg der Besserung." Um welche genaue Diagnose es sich handelt, blieb jedoch offen. Gleichzeitig sorgte auch ihre Begleitung für Gesprächsstoff: Hayden und Brian sind seit 2018 immer wieder zusammen unterwegs, obwohl der Unternehmer in der Vergangenheit mehrfach wegen angeblicher häuslicher Gewalt gegen die Schauspielerin verhaftet worden war und laut TMZ noch 2025 auf Bewährung stand. Insider betonen gegenüber dem US-Portal, die beiden seien derzeit lediglich befreundet. 2023 hatten sich beide versöhnt.

Hayden sprach in der Vergangenheit sehr offen über persönliche Kämpfe. So berichtete die "Nashville"-Schauspielerin unter anderem von schwierigen Phasen nach der Geburt ihrer Tochter Kaya 2014 und von psychischen Belastungen, die sie auch beruflich prägten. Gerade weil Hayden so ehrlich mit ihren Herausforderungen umging, verfolgen viele Fans nun aufmerksam, wie sie mit gesundheitlichen Rückschlägen umgeht und wer sie dabei im Alltag begleitet. Brian zeigte sich in den letzten Jahren wiederholt reumütig und sprach bei E! News davon, wie wichtig ihm Wiedergutmachung sei. "Der erste Schritt meiner Genesung als Täter ist Wiedergutmachung. Genau das hat Hayden mir großzügigerweise ermöglicht", sagte er damals.

Getty Images Hayden Panettiere, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere, Schauspielerin