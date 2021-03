Nick Romeo Reimann (23) ist erwachsen geworden – der junge Schauspieler ist gerade wieder in einer großen Produktion zu sehen! Vielen Fans dürfte der heute 23-Jährige aber noch aus seinen Kindertagen bekannt vorkommen. Seine ersten großen Durchbrüche auf der Kinoleinwand feierte der gebürtige Münchner mit "Die Wilden Kerle" an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht (29) ab 2006 oder auch mit der "Vorstadtkrokodile"-Reihe ab 2009. Heute – rund zwölf Jahre später – steht Nick immer noch gerne vor der Kamera. Mit Promiflash hat der Filmstar über sein aktuellstes Projekt gesprochen!

Seit dem 11. März ist Nick in der deutschen Coming-of-Age-Dramaserie "Katakomben" auf Joyn PLUS+ zu sehen. In der Reihe verkörpert er Max, einen Münchner Jugendlichen aus gutem Hause, der während eines illegalen Raves in den Katakomben unterhalb des Hauptbahnhofs spurlos verschwindet. "Es war eine ganz wunderbare Herausforderung, in diese Rolle hineinzuschlüpfen, man könnte auch sagen geschmeidiges 'Flutschen'. Max sucht in einer hedonistischen Umgebung nach einem Weg, die Stille in seinem Inneren nicht so laut werden zu lassen, dass sie ihm Angst einjagt. Diese Getriebenheit ist mir sehr vertraut", verriet Nick im Gespräch mit Promiflash. Was die Zuschauer von der neuen Serie erwarten können? Laut Nick jede Menge Drama, Spaß, aber auch Crime!

Doch wie denkt Nick eigentlich über seine ersten Schritte als Schauspieler in "Die Wilden Kerle" oder "Vorstadtkrokodile"? Gegenüber Promiflash gab der Leinwandheld zu: "Ich habe die Filme seit Jahren nicht angeschaut, ich weiß nicht, wie es für mich wäre, sie mir anzusehen. Ich beschäftige mich meistens mehr mit Arbeiten, die mich momentan umgeben als mit vergangenen."

"Katakomben" ab 11. März 2021 bei Joyn PLUS+.

Collection Christophel / ActionPress Nick Romeo Reimann in "Vorstadtkrokodile 2", 2011

Joyn/NEUESUPER/Arvid Uhlig Szenenbild aus der Joyn-Serie "Katakomben"

United Archives GmbH / ActionPress Nick Romeo Reimann in "Die Wilden Kerle 4"

