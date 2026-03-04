Nick am "Die Wilden Kerle"-Set gemobbt? Jimi Blue zeigt Reue

Nick Romeo Reimann (28) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Kollegen am Set der "Die Wilden Kerle"-Filmreihe. In der ARD-Dokumentation "Kinderschauspieler - Preis des Erfolgs" berichtet er von seinen Erfahrungen während der Dreharbeiten, bei denen er ab 2006 im Alter von nur acht Jahren die Rolle des "Nerv" verkörperte. Obwohl Nick die Arbeit mit den erwachsenen Kollegen genossen habe und das "High Life" abseits der Kameras toll gewesen sei, habe er innerhalb der Gruppe der Jungschauspieler nie seinen Platz gefunden. "Ich habe nicht wirklich zur Bande dazugehört", erinnert er sich an die "unglaubliche Kälte" und das "eher ablehnende Verhalten" zurück. Besonders belastend sei für ihn gewesen, dass seine jungen Kollegen vor der Kamera plötzlich auf Kommando nett gewesen seien.

Auf den Pressetouren sei ihm von seinen Kollegen sogar "verboten worden, zu reden", behauptet Nick weiter. Er sei zudem mit Beleidigungen konfrontiert worden. "Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man so hasserfüllt auf mich reagiert hat", reflektiert der Filmdarsteller rückblickend. Dass die Jungs vor der Kamera Freundschaft gespielt hätten, während sie ihn hinter den Kulissen ausgeschlossen haben sollen, sei "ein sadistischer Moment für ein Kind" gewesen. Nick blickt auf seine Zeit bei "Die Wilden Kerle" als "Fluch und Segen zugleich" zurück und betont: "Das hat mein Leben bis heute so stark beeinflusst wie nichts anderes."

Jimi Blue Ochsenknecht (34), der Hauptdarsteller der Filmreihe, äußert sich in der Doku selbstkritisch zu den Vorwürfen. "Ich distanziere mich da komplett", behauptet er und stellt klar, dass er heute dafür einstehe, "dass man nicht mobben sollte". Auf sein jüngeres Ich blickt er dennoch prüfend zurück. Er entschuldigt sich bei Nick: "Mir tut es auf jeden Fall leid und ich kann jetzt erst nachvollziehen, wie es bei ihm vielleicht ankam. Ich habe Sachen gesagt, die nicht hätten sein sollen." Nick arbeitet heute als ständiges Mitglied am Wiener Volkstheater und wird 2026 wieder in einem Kinofilm zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Nick Romeo Reimann in "Die Wilden Kerle 4"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Die wilden Kerle"

Anzeige Anzeige