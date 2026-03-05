Mama Heidis Auftritte ohne BH? Das sagen Leni Klum und Henry

Heidi Klum (52) lässt in der Doku "On & Off the Catwalk" ihre Zuschauer hinter die Kulissen der Modelwelt blicken. Dabei zeigt sie sich unter anderem bei der Vetements-Fashionshow von Guram Gvasalia in Paris – und ihr Outfit sorgt selbst bei ihrer eigenen Tochter Leni Klum (21) für einen Überraschungsmoment. Das Model erschien auf der Show ohne BH und in einem transparenten Spitzentop. Dazu präsentierte Heidi glänzende Grillz auf ihren Zähnen. Der gewagte Look ihrer Mutter überraschte Leni zunächst, doch dann relativierte sie ihre erste Reaktion schnell. "Ihre Nippel sind doch immer zu sehen", stellte sie nüchtern fest.

Am Ende feierte Leni den selbstbewussten Auftritt ihrer Mutter aber. Auch ihr Sohn Henry Samuel (20) kommentierte den freizügigen Stil seiner berühmten Mutter und machte deutlich, dass dies keine Ausnahme sei: "Sogar zu Hause läuft sie einfach so frei herum." Für die beiden Kinder ist Heidis offene und selbstbewusste Art, sich zu präsentieren, längst zur Normalität geworden. Leni machte in dem Format deutlich, dass sie sich an die Outfits ihrer Mutter "gewöhnt" hat. "Vieles davon wird als provokativ oder skandalös angesehen. Aber ich meine, sie ist 52, sieht aber aus wie 36", lobte die Studentin ihre Mama.

Doch das selbstbewusste Auftreten der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit war nicht immer selbstverständlich. Früher hatte Heidi mit einem harten Start in die Branche zu kämpfen – und viel Kritik von Designern wie Karl Lagerfeld (†85). "Du bist sehr jung, du hörst dir diese Sachen an. Man hat natürlich dann Selbstzweifel", erinnerte sich Heidi und sprach offen über die Schattenseiten ihres schnellen Aufstiegs. Nach ihrem Sieg in Thomas Gottschalks (75) Modelwettbewerb musste sie erleben, dass nicht alle in der Modebranche an sie glaubten. Damals fanden einige dubiose Treffen statt und ihr wurden Abnehmpillen angeboten.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Laurent VU/SIPA/2510031845 Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025