Benny amüsiert: Promi slidete in die DMs seiner Frau Selena

Selena Gomez (33) hat im Podcast "Friends Keep Secrets" ihres Ehemannes Benny Blanco (37) nun eine kuriose Entdeckung gemacht. Während die Sängerin in der Sendung durch ihre Instagram-Direktnachrichten scrollte, stieß sie auf eine alte, flirtende Nachricht eines männlichen Prominenten. Die Nachricht, die aus Emojis mit Herzchenaugen und gekreuzten Fingern bestand, wurde 2022 verschickt – der Name des Absenders wurde im Podcast allerdings ausgepiept. Benny und seine Co-Moderatoren Lil Dicky und Kristin Batalucco zeigten sich laut E! Online sichtlich überrascht von der Entdeckung. "Was für ein Jahr war das?", fragte der 37-jährige Produzent ungläubig, nachdem seine Frau ihm die Nachricht gezeigt hatte.

Trotz der frechen Kontaktaufnahme eines anderen Mannes reagierte Benny gelassen und sogar beeindruckt: "Er hat es versucht… Es war ein guter Versuch", kommentierte er die Situation. Selena hingegen betonte: "Ich finde das sehr nett. Im Gegenteil, das war sehr freundlich." Dabei stellte die Sängerin klar, dass sich die Nachricht in keinster Weise unangemessen angefühlt habe und verriet: "Übrigens – das war das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe!" Die prominente Direktnachricht scheint das Paar also eher zu amüsieren, als zu beunruhigen.

Abseits der brisanten DM-Enthüllung bewies Selena während der Podcast-Aufnahme einmal mehr, wie sehr sie hinter ihrem Mann steht. Nachdem Benny im vergangenen Monat wegen angeblich schmutziger Füße in die Kritik geraten war, küsste die Rare-Beauty-Gründerin kurzerhand seinen Zeh. Zuvor hatte sie bereits auf Instagram mit einem Video, in dem sich das Paar wiederholt küsst, ihre Liebe bekundet. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich", schrieb sie in ihrer Story. Benny reagierte gerührt auf die Geste im Podcast und gestand seiner Frau: "Mir hat's gefallen. Das hat sich gut angefühlt. Ich liebe dich so sehr."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025