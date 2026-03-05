Verrucht? So wirkte Barbara Schöneberger früher auf Publikum

Barbara Schöneberger (52) ist dafür bekannt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und stets selbstbewusst aufzutreten. Doch mit ihrem Humor und ihrem Gebaren konnte sie nicht immer punkten. Anlässlich ihres 52. Geburtstags, den die Moderatorin heute, am Donnerstag, feiert, gibt es eine kleine Retrospektive. Bereits 2018 hatte Barbara via Instagram einen Rückblick auf ihre frühen Karrierejahre geteilt – damals einen Zeitungsausschnitt, der sie als "Die Herrin im 'Girlscamp'" betitelte. Unter das Foto aus der Sat.1-Show von 2001 setzte sie die Hashtags "größter Flop ever" und "Moderatorin guckt verrucht". Obwohl die Rezensionen damals nicht wirklich gut waren, scheint sie heute darüber lachen zu können.

Letztes Jahr begeisterte sie dann ihre Fans, als sie ein Foto aus ihren Karriereanfängen teilte. Die Moderatorin postete einen Schnappschuss, der sie vor 25 Jahren in einem schimmernden Glitzerkleid vor einem roten Vorhang zeigt. "Ihr seht doch immer so gerne, wie die Muddi früher ausgesehen hat! Bidde!", schrieb sie zu dem Bild. Das Foto stammt aus dem Jahr 2000, als Barbara 26 Jahre alt war und ihre TV-Karriere noch in den Kinderschuhen steckte. Mehr als 17.000 Likes erhielt der Beitrag. Besonders amüsiert zeigten sich die Nutzer über Barbaras abschließenden Kommentar: "Die Ohrringe passen mir immer noch!" In der Kommentarspalte reagierten ihre Fans begeistert auf die humorvolle Anmerkung. "Herrlich!", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer Kommentar lautete: "Ich liebe deinen Humor."

Seit 1998 steht Barbara, die dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, vor der Kamera und hat sich zu einer der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands entwickelt. Sie führt heute durch erfolgreiche Formate wie die "NDR Talk Show", Verstehen Sie Spaß? oder den Deutschen Fernsehpreis. Ihrem Markenzeichen, den blonden Haaren, ist sie über all die Jahre treu geblieben. Neben ihrer TV-Karriere betreibt die Entertainerin auch den erfolgreichen Podcast "Frühstück bei Barbara", in dem sie sich regelmäßig mit prominenten Gästen wie Jeannine Michaelsen (44) austauscht. Barbara, die sich nach so langer Zeit im Business genervt vom aktuellen Hype um Selbstoptimierung und Achtsamkeit zeigt, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern, über ihr Privatleben hält sie sich jedoch meist bedeckt.

Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

Timm, Michael / ActionPress Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin