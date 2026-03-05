Darum darf Prinzessin Kate den Fans keine Autogramme geben

Prinzessin Kate (44) sorgte in Wales einmal mehr für Jubel – und zeigte dabei ganz nebenbei, wie streng das royale Protokoll sein kann. Bei einem Termin im walisischen Powys, kurz vor dem Nationalfeiertag St. David's Day, erschien Kate in einem eleganten Bordeaux-Look und nahm sich viel Zeit für die wartenden Fans. Als ein Mann sie um ein Autogramm bat, musste die Prinzessin von Wales ihn jedoch enttäuschen. "Ich kann nichts unterschreiben, es tut mir sehr leid. Aber ich kann Ihnen die Hand geben", erklärte sie laut Hello Magazin höflich, bevor sie ihn anschließend sogar kurz umarmte. Mit einem freundlichen "Schön, Sie kennenzulernen" zog der Royal weiter zu den nächsten Anhängern.

Ganz vergessen war der Fan-Moment damit aber nicht: Später kehrte Kate noch einmal zu dem Mann zurück – dieses Mal, um mit seiner kleinen Tochter für ein Erinnerungsfoto zu posieren, während der stolze Vater zusah. Dass die 44-Jährige den Autogrammwunsch ablehnen musste, liegt an einer festen Regel für Mitglieder der Königsfamilie: Sie dürfen grundsätzlich keine Unterschriften geben, damit diese nicht später für Fälschungen missbraucht werden können. Schon König Charles (77) erklärte Fans in der Vergangenheit: "Tut mir leid, sie erlauben mir das nicht", wenn er nach einem Autogramm gefragt wurde. Selfies mit Royal-Fans sind laut Protokoll ebenfalls nicht vorgesehen, auch wenn diese Vorgabe immer wieder mal gelockert wird. Statt großer öffentlicher Nähe setzen Kate und William (43) im Arbeitsalltag eher auf Handschläge und kurze Gespräche, wie Royal-Expertin Emily Nash gegenüber dem Magazin erläuterte.

Der Besuch in Powys führte Kate und ihren Ehemann Prinz William an diesem Tag in mehrere Einrichtungen, darunter das Gemeindezentrum Hanging Gardens, die Kunstgalerie Oriel Davies und das Kulturzentrum Hafan yr Afon. Die dreifache Mutter setzte bei ihrem Auftritt auf ein perfekt abgestimmtes Outfit: ein doppelreihiger Mantel mit schwarzen Knöpfen über einer Bluse und einem fließenden Faltenrock, dazu passende Lederstiefel, goldene Ohrringe und eine Narzissen-Anstecknadel – das Symbol der walisischen Nationalblume, die traditionell rund um den Feiertag getragen wird. Auch William trug an seinem braunen Blazer eine Narzisse und zeigte sich in dunkler Hose, blauem Pullover und Hemd mit Krawatte.

Getty Images Prinzessin Kate in Stirling, Schottland

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Hanging Gardens in Newton, Februar 2026

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William besuchen die Oriel Davies Gallery in Wales, Februar 2026