Süß: Tara Lipinskis Tochter Georgie (2) tänzelt übers Eis

Tara Lipinski (43) erlebt auf dem Eis einen emotionalen Moment mit ihrer Tochter Georgie. Die Olympiasiegerin teilte am Montag auf Instagram ein herzerwärmendes Video, das zeigt, wie die Zweijährige ihre ersten Schritte auf dem Eis wagt. In dem Clip dreht die 43-Jährige elegant Pirouetten um ihre Kleine, die in einem rosa Tutu und einem mit Schleifen verzierten Pullover bezaubernd aussieht. "Kannst du tanzen wie Mama?", fragte die Sportlerin im Video. "Komm schon, zeig es mir!" Georgie, die sie mit Ehemann Todd Kapostasy großzieht, folgte ihrer Mutter begeistert über die Eisfläche und zeigte ihre eigenen, noch holprigen Tanzschritte. Tara feuerte sie mit einem lauten "Yay!" an, bevor sie ihre Tochter schließlich hochhob und mit ihr in den Armen lachend über das Eis wirbelte.

"Der Kreis schließt sich", kommentierte Tara, die ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen hat, den Post, was bei ihren prominenten Freunden und Fans für reichlich Begeisterung sorgte. Ihr bester Freund und ebenfalls Olympia-Kommentator Johnny Weir reagierte mit Herz-Emojis, während ihre "Traitors"-Kollegin Lisa Rinna (62) mehrere verliebte Smileys hinterließ. "Sie ist Schönheit, sie ist Anmut", schrieb Becca Kufrin (35) aus dem amerikanischen Bachelor-Universum. Zahlreiche Fans bezeichneten Georgie bereits als "kleiner Profi in Entstehung" und schwärmten von der "Magie, das erste Kapitel einer zukünftigen Ikone zu sehen". Eine andere Followerin resümierte merklich gerührt: "Es gibt derzeit buchstäblich nichts Niedlicheres im Internet."

Tara, die 1998 im Alter von nur 15 Jahren Olympia-Gold gewann, hat offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme gesprochen. Sie und Todd, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, begrüßten Georgie im Oktober 2023 durch eine Leihmutter. In einem Essay für das Magazin Allure schilderte die Sportlerin ihre fünfjährige Reise mit acht Eizellentnahmen, fünf Transfers, vier Fehlgeburten, 22 Eingriffen unter Narkose und zwei Bauchoperationen. "Ich war eine olympische Athletin, und die Kraft und der Kampf, die erforderlich waren, um auf der Weltbühne zu konkurrieren, verblassten im Vergleich zu dem, was ich während meiner Fruchtbarkeitsreise erlebte", schrieb sie damals im Rückblick auf die harte Zeit. Nach Georgies Geburt schwärmte Tara auf Instagram, dass sie "ein Gefühl von Glück" erlebe, das sie "noch nie zuvor gefühlt" habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tara Lipinski, Eiskunstläuferin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Rinna bei den WWD Style Awards, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taralipinski Tara Lipinski, ihr Mann Todd und ihre Tochter

Anzeige