Jennifer Lopez verrät: Das erwartet sie wirklich von Männern

Jennifer Lopez (56) hat bei ihrem Konzert eine klare Ansage an die Männer im Publikum gemacht. Die Sängerin verriet, was Frauen sich wirklich von ihren Partnern wünschen – und es hat nichts mit Geld zu tun. "Es geht nicht um das Geld, ich will eure Sachen nicht", erklärte sie der energiegeladenen Menge, wie in einem Clip auf Instagram zu sehen ist: "Die Leute schauen mich an und sehen mich mit meinem funkelnden Mikrofon und denken, ich bin teuer – und ich bin teuer. Aber ich habe mein eigenes Geld, ich brauche nicht, dass ihr mir etwas kauft." Stattdessen sei es etwas ganz anderes, das Frauen von Männern erwarten würden.

"Ich verrate euch Jungs ein kleines Geheimnis. Frauen brauchen nicht viel. Zunächst einmal brauchen wir sehr wenig. Alles, was wir von euch brauchen, ist ein bisschen Zucker. Ihr gebt uns ein bisschen Zucker, ein bisschen Süße, Freundlichkeit, und wir geben euch so viel zurück", erklärte Jennifer weiter. Die "I'm Real"-Interpretin machte deutlich, dass Frauen alles vervielfachen würden, was sie bekommen: "Ihr gebt uns eine Tüte Lebensmittel, wir kochen euch ein Fünf-Gänge-Menü. Ihr gebt uns ein Haus, wir geben euch ein Zuhause. Ihr gebt uns ein kleines Etwas, wir geben euch ein Baby, vielleicht." Sollten Männer ihren Partnerinnen jedoch Kummer bereiten, würden sie "tausend verdammte Kopfschmerzen" zurückbekommen, scherzte die 56-Jährige.

Bei demselben Konzert blickte die Sängerin auch offen auf die schwierigen Zeiten nach ihrer Scheidung von Marc Anthony (57) zurück. "Es war wirklich eine sehr harte Zeit", sagte Jennifer ehrlich vor ihrem Publikum. Die Künstlerin erzählte, dass sie damals als alleinerziehende Mutter mit ihren kleinen Zwillingen oft verzweifelt war und sogar ans Aufgeben dachte. Doch sie fand Trost bei ihrer Mentorin Louise Hay: "Sie sagte zu mir: 'Jennifer, du bist eine Tänzerin, richtig?' Ich sagte: 'Ja, das bin ich.' Und sie sagte: 'Wenn du einen Tanz lernst und die Schritte falsch machst, was machst du dann?' Ich sagte: 'Ich mache einfach weiter, bis ich die Schritte richtig bekomme.' Und sie sagte: 'Genau, Jennifer. Tanz immer weiter'." Diese Begegnung habe ihr geholfen, sich wieder aufzurichten und den Glauben an ihre Stärke zurückzugewinnen.

Getty Images Jennifer Lopez 2026

Instagram / jlo Jennifer Lopez macht ein Selfie im Siegel, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012