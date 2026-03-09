Marlisa Rudzio verrät ihre Taktik bei "The 50" Staffel 3

Marlisa Rudzio (36) ist ab dem 9. März in der dritten Staffel der Show The 50 zu sehen und hat sich von Anfang an bestens vorbereitet. Die Social-Media-Bekanntheit zog keineswegs ohne Plan in das Format ein, sondern mit einer klaren Strategie. Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, wie wichtig es ihrer Meinung nach ist, mit einer durchdachten Taktik an die Sache heranzugehen. "Also jeder, der ohne Taktik einzieht, kann ich direkt sagen, hat verloren", erklärte Marlisa und machte damit deutlich, dass sie das Spiel sehr ernst nimmt.

Die Influencerin betonte außerdem, dass sie nicht allein auf ihre Strategie setzte. Stattdessen schloss sie sich mit anderen Kandidaten zusammen, um ihre Chancen zu erhöhen. "Wir hatten Allianzen. Ich würde sagen, wir waren dieses Jahr sehr gute Spieler. Es waren sehr starke, krasse Allianzen", verriet Marlisa im Gespräch. Weitere Details zu ihrer Vorgehensweise und den Bündnissen wollte sie allerdings nicht preisgeben. "Für mehr müsst ihr unbedingt einschalten", forderte sie die Zuschauer auf.

Marlisa ist Influencerin und Reality-TV-Teilnehmerin, die sich vor allem durch verschiedene Formate einen Namen gemacht hat. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Teilnahme an Ex on the Beach, Prominent getrennt und Reality Queens. Auf Social Media ist sie ebenfalls erfolgreich und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Community. Mit ihrer Teilnahme an "The 50" stellt sie sich nun einer neuen TV-Herausforderung.

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere von "The 50", März 2026

RTL Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"