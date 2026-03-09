Andrej Mangold und Annika wollen noch vor Geburt heiraten

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und haben sich vorgenommen, vor der Geburt des Babys noch den Bund fürs Leben zu schließen. Das Paar ist bereits verlobt und möchte nun schnellstmöglich auch standesamtlich heiraten. Doch die Umsetzung dieses Plans erweist sich als schwieriger als gedacht, wie Andrej jetzt in seiner Instagram-Story offenbart. Der Realitystar spricht von einem "richtigen Problem" und erklärt seinen Followern, dass sie aktuell unter erheblicher Zeitnot stehen. Die beiden müssen nicht nur einen Termin beim Standesamt ergattern, sondern zunächst überhaupt erst einmal einen Termin bei der Stadt bekommen, um den Antrag zur Eheschließung einzureichen.

Die Terminlage bei den Standesämtern sei "extrem schwierig", wie Andrej weiter ausführt. Viele Standesämter seien lange im Voraus ausgebucht – teils habe er sogar von einer Vorlaufzeit von acht Jahren gehört. "Weiß gar nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll", zeigt sich der ehemalige Basketballprofi fassungslos. Besonders bei den sogenannten Traumlocations müsse man meist sogar Losglück haben, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Als Grund für die Eile nennt Andrej auch einen praktischen Aspekt: "Ich möchte gerne vorher verheiratet sein, damit ich keine Vaterschaftsanerkennung machen muss."

Trotz des Stresses haben Andrej und Annika bereits einen Plan entwickelt, wie sie ihre Hochzeit gestalten wollen. Die standesamtliche Trauung soll möglichst noch vor der Geburt ihres Kindes stattfinden, während die große Feier mit allen Freunden und der Familie in Ruhe für später in diesem oder im nächsten Jahr mit vernünftiger Planung organisiert werden soll. Die beiden bereiten sich bereits intensiv auf ihr neues Leben als Eltern vor und tauschen sich dabei mit ihrem Frauenarzt, ihren eigenen Eltern sowie mit Freunden aus, die bereits Kinder haben.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026