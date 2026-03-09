Demi Lovato reflektiert toxische Beziehung mit Ex Wilmer

Demi Lovato (33) sorgt erneut für Diskussionen rund um ihre vergangene Beziehung zu Wilmer Valderrama (46). Nachdem die Sängerin bereits 2022 in ihrem Song "29" den großen Altersunterschied zu ihrem Ex thematisierte, ist jetzt ein altes Radiointerview aus dem Jahr 2015 wieder aufgetaucht. Im Gespräch mit Moderator Ryan Seacrest (51) verteidigte die damals 22-Jährige ihre Beziehung zu dem zwölf Jahre älteren Schauspieler. Ryan sagte dem Popstar damals direkt ins Gesicht, sie sei "zu jung", um eine Beziehung mit einem Mann in seinem Alter zu führen. Wie BuzzFeed berichtet, sind die Szenen nun in einem TikTok-Zusammenschnitt gelandet, wo sie erneut hitzige Diskussionen über Altersunterschiede in Beziehungen und Demis frühe Liebe zu Wilmer entfachen.

In dem alten Interview erzählte Demi, damals 22, dass sie Wilmer schon mit 17 kennengelernt habe und sich sofort zu ihm hingezogen gefühlt habe. Die Sängerin berichtete, dass der Serienstar ihre Schwärmereien allerdings zunächst ausbremste: "Er war so: Woah, langsam. Du bist zu jung", erinnerte sich Demi in der Radioshow. Als der Moderator dem zustimmte, konterte Demi entschlossen: "Nicht mehr!" und betonte: "Ich bin 22." Auf Ryans Nachfrage nach Wilmers Alter verrät sie: "Er ist 35" – worauf der Moderator verblüfft reagiert: "Oh Gott! Er ist in meinem Alter!" Demi versucht die Differenz zu relativieren und sagt lachend: "Ich bin praktisch 30!" Ryan bezeichnet die beiden wenig später sogar als sehr "im Einklang". Genau diese Szenen werden nun im Netz kritisch betrachtet.

Der Clip erlebt gerade besonders viel Aufmerksamkeit, weil Demi in den vergangenen Jahren immer deutlicher auf die problematischen Seiten der früheren Beziehung hingewiesen hat. In ihrem Song "29" singt der Star Zeilen wie "Schülerin und Lehrer" und stellt die Frage: "Was zum Teufel ist Zustimmung?" – viele Fans sehen darin eine klare Abrechnung mit der früheren Konstellation zu Wilmer. Unter den wieder aufgetauchten Interviews kommentieren User, wie unangenehm es sich heute anfühle, diese Gespräche anzuschauen, und kritisieren vor allem, dass der Schauspieler in einem separaten Interview scherzhaft erzählt, er habe anfangs "nichts mit ihr zu tun haben" wollen und Demi habe ihn verfolgt. Online-Kommentare werfen ihm nun vor, die Verantwortung auf Demi geschoben zu haben: "Er war der Erwachsene und hätte Nein sagen müssen", heißt es in einem viel gelikten Kommentar.

Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato, 2015

Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato im Februar 2016

Getty Images Demi Lovato, GLAAD Media Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills