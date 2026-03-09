In diese Shows will Marlisa Rudzio mit Sandra Janina gehen

Marlisa Rudzio (36) und Sandra Janina Van Der Heide (26) haben gemeinsam die Premiere der dritten Staffel von The 50 besucht. Bei der Veranstaltung sprach Marlisa im Promiflash-Interview über ihre Zukunftspläne im Reality-TV-Bereich und verriet, dass sie sich vorstellen könne, mit Sandra an weiteren Formaten teilzunehmen. Die Social-Media-Persönlichkeit nannte dabei konkret Shows wie Forsthaus Rampensau und eine weitere Teilnahme bei "The 50". "Ich muss ehrlich sagen, 'The 50' war mein absolutes Lieblingsformat. Ich war noch in keiner Show, in der ich so viel Spaß hatte wie bei 'The 50'", schwärmte sie.

Als eine weitere mögliche Option nannte Marlisa die Show #CoupleChallenge, allerdings mit gemischten Gefühlen. "Und was, glaube ich, am unterhaltsamsten für die Leute da draußen wäre – für mich am schlimmsten – wäre 'Couple Challenge' noch mal", gab sie zu. Sandra zeigte sich hingegen aufgeschlossen und meinte: "Da hätte ich ja schon Bock drauf", woraufhin Marlisa klarstellte: "Ja, ich ja gar nicht."

Die 36-Jährige ist seit sechs Jahren im Reality-TV-Geschäft aktiv und zeigte sich gegenüber Promiflash begeistert von ihren bisherigen Erfahrungen. "Ich mach das Ganze seit sechs Jahren und das war die geilste Show ever", erklärte sie. Sandra und Marlisa lernten sich beim Format Prominent getrennt kennen und sind seitdem beste Freundinnen. Gemeinsame Auftritte wie jetzt bei der Premiere sind für die beiden längst keine Seltenheit mehr. Wie sich ihre TV-Reise weiterentwickelt und in welcher Show die zwei Freundinnen wirklich gemeinsam landen, bleibt spannend.

Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

RTL / Frank Beer Sandra Janina, Reality-TV-Star