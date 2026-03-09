Minus 21 Kilo: GNTM-Star Alex Mariah Peter hat abgenommen

Alex Mariah Peter (28) hat auf Instagram einen Einblick in ihre Abnehmreise gegeben und dabei überraschend offen über ihre Gewichtsentwicklung gesprochen. Das Model hatte bereits im Dezember angekündigt, in den kommenden sechs Monaten rund 25 Kilogramm abnehmen zu wollen. Jetzt, drei Monate später, meldet sich die GNTM-Siegerin mit einem Zwischenstand bei ihren Followern: "Mein Startgewicht: Im Sommer letztes Jahr wog ich mehr als 111 Kilo – 118 Kilo." Zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung Ende des Jahres zeigte die Waage 109 Kilogramm an.

Mittlerweile wiegt Alex 97 Kilogramm und hat somit in den vergangenen drei Monaten bereits zwölf Kilo abgenommen. Seit ihrem Höchstgewicht im Sommer sind es insgesamt sogar 21 Kilogramm weniger. Wie Alex im Netz im Dezember erklärte, habe sie in der Vergangenheit bereits mehrfach abgenommen, dies jedoch nie für sich selbst getan. "Ich habe es für andere gemacht, für die Gesellschaft im Zweifel. In den letzten Jahren wollte ich nicht abnehmen, weil ich mich unwohl gefühlt habe, was ich stellenweise natürlich habe", sagte sie damals. Diesmal stehe ihr eigenes Wohlbefinden im Mittelpunkt.

In den vergangenen Wochen gab es zudem noch eine überraschende Wendung im Leben von Alex. Pünktlich zum Valentinstag ließ die Influencerin mit einem Social-Media-Reel aufhorchen. In dem Clip spielte sie eine Trennungsszene nach und sagte: "14. Februar 2026: 'Wir sind getrennt. Es ist vorbei.'" In einer weiteren Szene zeigte sie sich überrascht: "Juli 2025: 'Was? Aber warum?'" Zu ihrem Beitrag schrieb das Model: "Eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei – Hard Launch: Hot-Girl-Summer-Mariah. In dem Sinne, frohen Valentinstag". An Valentinstag verkündete die Netz-Bekanntheit also ihre Trennung von ihrem einstigen Partner.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, März 2026

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Februar 2026

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021