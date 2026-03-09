Kaulitz-Brüder zweifeln an Sarah Engels' Chancen beim ESC

Sarah Engels (33) fährt in diesem Jahr für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Wien – doch nicht jeder freut sich über diese Wahl. Besonders Bill (36) und Tom Kaulitz (36) zeigen sich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" enttäuscht darüber, dass sich Sarah Ende Februar beim Vorentscheid gegen ihre Konkurrenten durchsetzte – darunter Malou Lovis. Die 27-Jährige hatte die 13. Staffel von The Voice of Germany im Team der Tokio Hotel-Stars gewonnen und hätte auch jetzt einen Sieg absolut verdient gehabt, so die Twins. "Verstehe ich nicht", erklärte Tom hörbar geknickt. Auch wenn die Zwillingsbrüder Sarahs Namen nicht direkt nannten, war ihre Unzufriedenheit mit der Entscheidung deutlich herauszuhören.

Tom machte im Podcast keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und betonte: "Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn Malou das geschafft hätte, weil dann hätten wir beim ESC jemanden gehabt, wo wir zu 1000 Prozent wissen: Diese Person liefert richtig ab." Sein Bruder Bill pflichtete ihm bei und hob zusätzlich hervor, dass Malous Song "When I'm With You", dessen Musikvideo eine lesbische Liebesbeziehung thematisiert, ein wichtiges Zeichen für Diversität und queere Sichtbarkeit gesetzt hätte. Die Künstlerin selbst zeigte sich gerührt vom Support ihrer ehemaligen Coaches und berichtete in einem Instagram-Video: "Auf dem Weg zur Session habe ich 'Kaulitz Hills' gehört. Bin so dankbar für den Support."

Sarah hatte sich mit ihrem Song "Fire" gegen insgesamt acht Konkurrenten durchgesetzt und damit das begehrte Ticket für die größte Musikshow der Welt gesichert. Seither wurde vielerorts immer wieder Kritik an ihrem Hit laut – unter anderem an den recht simplen Reimen, die in ihrem Songtext verbaut sind. Die Zusammenarbeit zwischen den Kaulitz-Zwillingen und Malou geht hingegen auch nach deren "The Voice of Germany"-Sieg 2023 erfolgreich weiter. Die Sängerin begleitete Tokio Hotel im Frühjahr 2025 als Vor-Act auf deren Europa-Tour. Im selben Jahr nahmen die Band und Malou zudem gemeinsam den Song "One More Day" auf, der als Soundtrack für die Neuverfilmung von "Momo" fungiert.

Anzeige Anzeige

Collage: PIC ONE / ActionPress, Instagram / sarellax3 Collage: Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Sarah Engels

Anzeige Anzeige

ProSieben / SAT.1 //Claudius Pflug Tom und Bill Kaulitz mit der "The Voice of Germany"-Siegerin Malou

Anzeige Anzeige

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin