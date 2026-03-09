Hier sind Kylian Mbappé & Ester Expósito zusammen unterwegs

Kylian Mbappé (27) und Ester Expósito (26) haben am Sonntag neue Spekulationen um eine mögliche Beziehung befeuert. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie der Fußballstar von Real Madrid und die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie "Elite", in Paris gesichtet wurden. Dort verließen sie zunächst getrennt voneinander ein Hotel. Kurz darauf stiegen beide in dasselbe Auto. Während Esters Gesicht auf einigen Bildern nicht klar zu erkennen ist, soll das Magazin Hola über Fotos vom Flughafen verfügen, die ihre Anwesenheit bestätigen. Die gemeinsame Fahrt sorgt für weiteren Gesprächsstoff rund um die beiden Stars.

Ein möglicher Grund für den gemeinsamen Aufenthalt in der französischen Hauptstadt könnte die aktuell stattfindende Paris Fashion Week sein. Ester hatte erst in der vergangenen Woche an einem prominenten Dinner teilgenommen, bei dem zahlreiche Prominente anwesend waren. Ob die beiden lediglich als Freunde unterwegs waren oder tatsächlich mehr hinter der gemeinsamen Fahrt steckt, haben weder Kylian noch Ester bisher öffentlich kommentiert. Die Fotos lassen jedoch viel Raum für Interpretationen und heizen die Gerüchteküche weiter an.

Erst vor Kurzem sollen Kylian und Ester in Paris bei einem romantischen Abendessen in der Bar des Pullman-Hotels gesehen worden sein, bei dem sie sich laut Augenzeugen sehr vertraut gezeigt haben sollen. Kylian hält sich derzeit in seiner Heimatstadt auf, während er sich von einer schweren Knieverletzung erholt, die ihn seit Dezember 2025 außer Gefecht setzt. Die Schauspielerin ist durch ihre Rolle in "Elite" international bekannt geworden und hat sich seitdem auch einen Namen in der Modewelt gemacht. Ob die beiden Stars ihre Beziehung in Zukunft öffentlich machen werden, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Kylian Mbappé und Ester Expósito, Collage

Getty Images Ester Expósito, "Élite"-Darstellerin

Getty Images Fußballer Kylian Mbappé, Juni 2025