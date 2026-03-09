Das ist Kim Kardashians Geheimnis für eine perfekte Figur

Kim Kardashian (45) zeigt regelmäßig ihre extrem definierte Taille, ihren runden Po und ihr pralles Dekolleté – doch Training allein ist dafür offenbar nicht verantwortlich. Wie der Sunless-Experte Jimmy Coco jetzt unter anderem in einem YouTube-Tutorial und im Gespräch mit Hello! verrät, arbeitet Kim seit Jahren mit einem cleveren Figur-Trick: gezielt gesetztem Spray-Tan. In seinem Studio in Beverly Hills modelliert der Bräunungsprofi mit Airbrush-Bräune Kims Körperkonturen – und zaubert so optisch Bauchmuskeln, hebt den Po und kaschiert Unebenheiten auf der Haut.

Jimmy Coco, der mit bürgerlichem Namen Jimmy Snyder heißt, gilt als fester Teil von Kims Glam-Squad und ist für ihren typischen Glow verantwortlich. Vor großen Auftritten legt er selbst Nachtschichten ein – so verriet er, dass er Kim sogar schon um 3 Uhr morgens vor der Met Gala zu Hause besprüht hat, weil ihr Flug Verspätung hatte. Der LA-Artist erklärt seine Methode ganz genau: Für einen optischen Po-Lift sprüht er auf jede Pobacke eine halbe Herzform vom Steißbein aus nach oben und lässt den oberen Innenbereich etwas heller, damit der Hintern straffer wirkt. Für ein volleres Dekolleté folgt er den natürlichen Rundungen der Brust und lässt den oberen Bereich minimal heller, während eine feine Linie vom Brustbein bis knapp unter den Bauchnabel eine schlanke, definierte Körpermitte simuliert. Selbst Cellulite lässt sich laut ihm abmildern, indem der Spray-Tan an den betroffenen Stellen minimal intensiver aufgetragen wird.

Jimmy ist der Spray-Tan-Guru der Hollywood-Stars und arbeitet neben Kim auch mit Kendall Jenner (30), Ariana Grande (32), Jennifer Aniston (57) und Victoria Beckham (51) sowie zahlreichen Victoria's Secret Models zusammen. In seinem Studio in Beverly Hills kostet eine Behandlung umgerechnet rund 300 Euro, alternativ kommt er auch zu seinen Kunden nach Hause. Der Bräunungskünstler verriet im Interview auch, wie Fans den Profi-Look länger behalten können: zwei Tage vor dem Termin rasieren, am Tag der Anwendung nicht eincremen, vorab kalt abduschen, um die Poren zu schließen, und die Bräune dann acht Stunden einwirken lassen, bevor sie nur mit Wasser abgewaschen wird. Erst nach dem zweiten Duschgang kommt reichlich Bodylotion ins Spiel.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

Instagram / victoriabeckham Kim Kardashian und Victoria Beckham