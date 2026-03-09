Joko und Klaas hätten "Wetten, dass..?" übernehmen sollen

Joko Winterscheidt (47) hat in einem YouTube-Video mit Influencer Jens "Knossi" Knossalla ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet: Vor etwa 15 Jahren waren Klaas Heufer-Umlauf (42) und er selbst im Gespräch, die Moderation von Wetten, dass..? zu übernehmen. In dem gemeinsamen Clip, in dem die beiden durch München fahren und sich unterhalten, fragte Knossi den Moderator, ob die Kultshow auch ein Thema für ihn gewesen wäre. "Vielleicht sind wir schon vor Jahren gefragt worden. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen", überlegte Joko daraufhin laut. Als Knossi erstaunt nachfragt, packt der 47-Jährige aus: Es habe damals ein geheimes Abendessen in Mainz gegeben, bei dem Vertreter des ZDF mit ihm und Klaas über eine mögliche Übernahme der Show gesprochen hätten.

Das Treffen fand in der ZDFneo-Zeit der beiden Moderatoren statt, also vor rund 15 Jahren. Damals hatte Thomas Gottschalk (75) gerade das erste Mal aufgehört, und der Sender überlegte, die Show neu zu beleben. "Doch wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild", erklärte Joko, der seine Karriere 2005 schließlich als Moderator bei MTV Germany begonnen hatte, im Video. Das Moderatoren-Duo konnte den Sender offenbar nicht überzeugen, dass sie die richtige Wahl für die traditionsreiche Sendung seien. Stattdessen wurde "Wetten, dass..?" 2014 zunächst eingestellt, bevor die Show 2021 mit Thomas als Moderator zurückkehrte. Nun übernehmen Bill (36) und Tom Kaulitz (36) die Moderation der Kultshow, die am 5. Dezember 2026 aus Halle an der Saale gesendet werden soll.

Die Musiker-Zwillinge, die mit Tokio Hotel 2005 weltberühmt wurden, treten damit in große Fußstapfen, denn die Show wurde über die Jahre von Moderatoren-Legenden wie Frank Elstner (83) und Thomas Gottschalk geprägt. Zu der neuen Besetzung äußerte sich Joko in dem YouTube-Video ebenfalls: "Ich find's gut, aber sie sollen es bitte nicht verkacken", schmunzelte er. "Es wird total spannend zu sehen sein, was daraus wird." Die Show feierte 1981 ihre Premiere und lief fast 34 Jahre lang, bevor sie zunächst eingestellt wurde. Joko feierte selbst große Erfolge mit Shows wie "Circus HalliGalli" (von 2013 bis 2017). Dafür wurden er und sein Kollege mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Grimme-Preis. Letzteren erhielt der 47-Jährige auch für seine Quizshow Wer stiehlt mir die Show?, die am Sonntag mit frischen Folgen an den Start ging.

IMAGO / Gartner Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2024

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren