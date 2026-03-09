Diesen schönen Netflix-Star soll Kylian Mbappé jetzt daten

Kylian Mbappé (27) scheint während seiner Verletzungspause eine neue Liebe gefunden zu haben. Der Fußballstar von Real Madrid wurde kürzlich in Paris beim Turteln mit der spanischen Schauspielerin Ester Expósito (26) gesichtet. Die beiden verbrachten einen offenbar sehr vertrauten Abend in der Bar des Pariser Pullman-Hotels, wo sie bei einem romantischen Dinner gesehen wurden. Augenzeugen berichteten, dass sich die beiden "den ganzen Abend lang geküsst" hätten. Kylian hält sich derzeit in der französischen Hauptstadt auf, um sich wegen seiner schweren Knieverletzung, die ihn seit Dezember 2025 außer Gefecht setzt, von Fachärzten beraten zu lassen.

Die 26-jährige Ester, bekannt aus der Netflix-Serie "Élite", war gerade für die Pariser Fashion Week in der Stadt und teilte Anfang März Aufnahmen vom Eiffelturm, dem Louvre und einem Abendessen mit einer nicht näher erkennbaren Begleitung auf Social Media. Der französische Blogger "Aqababe" verbreitete die Nachricht über das mögliche Paar bereits am Freitag auf X und schrieb: "Nach meinen exklusiven Informationen sind Kylian Mbappé und Ester Expósito [...] ein Paar." Bereits im Februar sollen die beiden gemeinsam in Madrid gesehen worden sein. Aufmerksame Follower entdeckten zudem mehrere Hinweise in den sozialen Medien: Die beiden folgen einander auf Instagram, und Kylian hatte im Dezember 2025 einem Beitrag von Ester ein Like geschenkt. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung steht bisher von beiden Seiten allerdings noch aus.

Für Kylian ist die Zeit abseits des Spielfelds eine ungewohnte Situation. Der französische Stürmer war in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Seine aktuelle Knieverletzung zwingt ihn zur Geduld und hält ihn fernab der jubelnden Stadien, in denen er sonst zu Hause ist. In dieser Phase der erzwungenen Ruhe scheint er nun Trost und Zuneigung in den Armen der Netflix-Bekanntheit gefunden zu haben. Ob aus den Kuss-Momenten in Paris tatsächlich eine feste Beziehung wird, bleibt abzuwarten – die Fans sind jedenfalls bereits überzeugt, dass hier eine neue Promi-Romanze entsteht.

Getty Images Kylian Mbappe, Fußballspieler

Getty Images Ester Expósito, Schauspielerin

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballer