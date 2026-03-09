Enthüllungsbuch über Beckhams: Packt jetzt Ex Hana aus?

Ein neues Buch über die Familie Beckham sorgt offenbar für Unruhe im berühmten Clan. Das Model Hana Cross, die von 2018 bis 2019 mit Brooklyn Peltz-Beckham (27) liiert war, soll von Rechercheuren für das geplante Enthüllungswerk kontaktiert worden sein. Das Buch, das den Arbeitstitel "Brand Beckham: The Fame, the Feuds, the Fallout" trägt und im August erscheinen soll, beleuchtet angeblich den Aufstieg der Familie zu weltweitem Ruhm sowie die Spannungen, die sie über die Jahre begleitet haben. Hana wurde während ihrer Beziehung mit Brooklyn regelmäßig an der Seite der Beckhams gesehen, begleitete die Familie zu großen Events und sogar zum Coachella-Festival. Obwohl sie kontaktiert wurde, ist bisher nicht bekannt, ob sie tatsächlich an dem Projekt mitwirken wird.

"Die Beckhams werden nicht glücklich sein. Einige ihrer einst engsten Verbündeten wurden kontaktiert. Sogar Familienmitglieder wurden angesprochen, um zu sehen, ob sie reden werden", zitiert The Sun eine Quelle. Hana soll laut früheren Berichten bereits in Erwägung gezogen haben, Details über ihre Zeit mit Brooklyn zu teilen, sich dann aber doch dagegen entschieden haben. Eine Quelle erklärte gegenüber der Daily Mail: "Brooklyn war das schwarze Schaf der Familie, und das wäre ihre Geschichte gewesen. Es gab Probleme mit ihm und der Familie schon damals." Hana habe schwere Warnungen von Brooklyns Seite erhalten, nicht indiskret zu sein, weshalb sie es sich anders überlegt habe.

Während ihrer Beziehung schien Hana ein enges Verhältnis zu Victoria Beckham (51) zu haben. Gegenüber Tatler verriet sie damals: "Wir reden über alles." Gegen Ende ihrer Romanze wurden das Model und Brooklyn jedoch mehrfach beim Streiten fotografiert, was Spekulationen über Spannungen nährte. Die Beziehung endete im September 2019, beide löschten anschließend Spuren ihrer gemeinsamen Zeit aus den sozialen Medien. Brooklyn heiratete 2022 die Schauspielerin Nicola Peltz (31) und lebt mittlerweile in den USA. Das Verhältnis zu seinen Eltern soll seit der Hochzeit angespannt sein. Das Paar plant Medienberichten zufolge die Adoption eines Kindes, was für Victoria besonders schmerzhaft sein soll, da sie befürchtet, ihr erstes Enkelkind möglicherweise nie kennenzulernen.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 im Hotel Martinez in Cannes

Getty Images Hana Cross, Model