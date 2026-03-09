Paris Jackson überrascht mit Gesichtstattoo bei Fashion Week

Paris Jackson (27) sorgte bei der Pariser Modewoche für mächtig Aufsehen. Am Samstag präsentierte sich die 27-Jährige bei der Vivienne Westwood-Show mit einem auffälligen Gesichtstattoo neben ihrem Auge. Make-up-Artistin Lisa Potter-Dixon hatte der Tochter des verstorbenen Sängers Michael Jackson (†50) ein kleines abstraktes Design auf die Haut gezeichnet, das perfekt zum dramatischen Look passte. Dazu kombinierte Paris blauen Lidschatten und verwischten schwarzen Eyeliner, der sich bis über ihre Augenbrauen zog. Außerdem wählte die Schauspielerin ein Mixed-Print-Outfit von Vivienne Westwood (†81), bestehend aus einer grau-schwarzen Außenschicht mit Marmor-Muster über einem rot-cremefarbenen Jumpsuit mit dem charakteristischen Steckenpferd-Motiv der Marke.

Neben dem Gesichtstattoo fielen auch ihre spektakulären Overknee-Stiefel ins Auge. Die transparenten schwarzen Stiefel waren mit Glitzerapplikationen und strukturierten Details verziert und zeigten eine geraffte, lässige Silhouette mit spitzer Schuhspitze. Paris' blonde Haare waren zu einem mühelosen Dutt hochgesteckt, während einzelne lockige Strähnen ihr Gesicht umspielten. Abgerundet wurde das Outfit mit einem schmalen Gürtel, der die Taille betonte, und einer salbeigrünen Tasche mit Nieten.

Die Musikerin ist seit Langem eine treue Anhängerin des britischen Modelabels. Bereits bei der Herbst-Winter-Show 2025 hatte Paris in einem halbdurchsichtigen grauen Maxikleid mit gerafftem Oberteil und einem roten Tartan-Korsett für Furore gesorgt. Paris hat zahlreiche Tattoos auf ihrem Körper, wobei eine bunte Reihe von Symbolen auf ihrem Brustbein besonders auffällt. Bei den Grammys 2024 entschied sich die Sängerin jedoch für einen minimalistischeren Look und ließ nahezu alle ihrer fast 100 Tattoos für das Event abdecken. In einem Instagram-Post zeigte sie damals den Prozess mit einem Zeitraffer-Video und scherzte über die Deckkraft der verwendeten Foundation.

Anzeige Anzeige

Imago Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Jackson bei der Vivienne Westwood Womenswear Show während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Jackson bei den 66. Grammy Awards, Los Angeles, Februar 2024