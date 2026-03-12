Tochter wurde verfolgt: Priyanka Chopra heuert Bodyguards an

Priyanka Chopra (43) und ihr Ehemann Nick Jonas (33) haben sich jetzt dazu entschieden, weitere Sicherheitskräfte zu engagieren, um ihre Familie zu schützen. Der Grund für diese drastische Maßnahme ist ein besorgniserregender Vorfall, bei dem ihrer vierjährigen Tochter Malti auf dem Heimweg von der Schule nachgestellt wurde. Die Schauspielerin enthüllte in einem Gespräch im Podcast "Not Skinny But Not Fat", dass eine fremde Person – keine Paparazzi – das Kind gefilmt und es bis nach Hause verfolgt habe. "Das ist das Verrückte daran", erklärte Priyanka. "Wir sind so abgestumpft, dass wir Menschen einfach ohne Weiteres filmen."

Die Schauspielerin betonte, dass sie und Nick zwar die Schattenseiten ihres eigenen Ruhms akzeptieren, aber entschlossen sind, ihre Tochter zu schützen: "Wir sind Personen des öffentlichen Lebens. Ich war schon immer der Meinung, dass ich, wenn ich mich für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden habe, pragmatisch genug sein muss, um zu sagen: 'So ist das nun einmal.'" Kinder hingegen benötigen aus Priyankas Sicht ganz besonderen Schutz. Sie erklärte laut dem Portal BANG Premier weiter: "Ich liebe es, über Malti zu sprechen, sie ist ein erstaunliches, kluges, aufgewecktes, lustiges Kind, aber sie zu beschützen, ist sehr wichtig."

Schon zuvor hatte Priyanka im Gespräch mit Variety klargestellt, dass ihre Security nicht in erster Linie wegen möglicher Bedrohungen an ihrer Seite ist, sondern um heimliche Handyaufnahmen zu verhindern. Sie sei grundsätzlich offen dafür, von Fans angesprochen zu werden und Fotos zu machen. Die Bodyguards seien aber da, um Situationen zu stoppen, in denen sie oder Malti ohne Zustimmung gefilmt werden. Die Schauspielerin berichtete, dass sie manchmal einfach mit ihrer Tochter im Park spielt oder ein Eis essen geht – und wenig später Aufnahmen dieser Momente im Internet entdeckt. Genau diese privaten Augenblicke möchte sie nun besser schützen.

Getty Images Priyanka Chopra Jonas in New York City, Mai 2025

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti