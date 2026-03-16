Priyanka Chopras Last-Minute-Kleidänderung für die Oscars

Priyanka Chopra (43) hat bei ihrer Rückkehr zu den Oscars am 15. März für einen echten Hingucker gesorgt – doch hinter den Kulissen ging es alles andere als ruhig zu. Die Schauspielerin, die zum ersten Mal seit 2016 wieder bei der Preisverleihung auftrat, teilte in ihrer Instagram-Story Einblicke in ihre hektischen Vorbereitungen für den roten Teppich. Während sie sich gleichzeitig Haare und Nägel machen ließ, musste ihr weißes Dior-Kleid in letzter Sekunde noch gekürzt werden. Ein Video zeigte, wie ihre Stylistin ein Stück Stoff vom Saum abschnitt. "Last minute.com", kommentierte Priyanka trocken das Chaos. Trotz des Stresses gelang ihr schließlich ein glamouröser Auftritt an der Seite ihres Ehemanns Nick Jonas (33).

Der Aufwand hat sich gelohnt: Die 43-Jährige, die bei der 98. Oscar-Verleihung als Präsentatorin auftrat, erschien in einem atemberaubenden Brautlook. Ihr trägerloses weißes Dior-Kleid überzeugte mit Herzausschnitt, geraffter Taille und einem gerüschten Tüllschlitz am Bein. Dazu kombinierte sie spitze schwarze High Heels und eine auffällige Bvlgari-Kette mit Diamanten und Smaragden. Ihr Mann Nick, der 2007 als Mitglied der Jonas Brothers berühmt wurde, entschied sich für einen klassischen Look in einem schwarzen Samttuxedo mit Fliege. Der gemeinsame Auftritt folgte auf ihre letzte Red-Carpet-Erscheinung im Februar bei der Weltpremiere von Priyankas neuer Prime-Video-Serie "The Bluff".

Priyanka und Nick, die seit 2018 verheiratet sind, genießen regelmäßig glamouröse Abende zu zweit, verbringen aber auch viel Zeit mit ihrer vierjährigen Tochter Malti Marie. Wie die Schauspielerin kürzlich verriet, ist ihre Tochter schon früh mit dem Showbusiness in Berührung gekommen. "Sie ist seit ihrem ersten Geburtstag mit mir am Set", erzählte Priyanka im Interview mit E! News. "Sie war auf Tour mit meinem Mann und ist sehr vertraut damit, was unser Job ist." Die Familie habe versucht, den Beruf für Malti zu normalisieren. "So wie alle Eltern einen Job haben, macht Mama Filme", erkläre sie ihrer Tochter. Sollte Malti eines Tages selbst in der Unterhaltungsbranche arbeiten wollen, hat Priyanka bereits einen Rat parat: "Konzentriere dich auf dich selbst und deinen Beitrag, anstatt auf all den Lärm."

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Imago Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles.

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Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra teilt zu Thanksgiving einen Familienschnappschuss

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Imago Priyanka Chopra Jonas winkt den Medien in einem cremefarbenen, blütenbedruckten Outfit, 2025