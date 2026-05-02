Tochter Malti (4) ist das Beste in Priyanka Chopras Leben

Priyanka Chopra (43) schwärmt in einem neuen Interview über ihre Tochter Malti und ihr Familienleben mit Ehemann Nick Jonas (33). Im Mai-Titelstory-Interview mit Vogue Arabia beschreibt die Schauspielerin ihre Tochter als das Größte in ihrem Leben. "Meine ganze Existenz dreht sich um sie, darum, wann sie in die Schule muss... Sie ist das Beste, was ich in meinem Leben erreicht habe, und sie verkörpert das Beste von Nick und mir", ist sich Priyanka sicher. Malti wird im Mai fünf Jahre alt.

In dem Interview schwärmt die Schauspielerin auch davon, wie sehr sich Nick in die Erziehung einbringt. So habe der Musiker ihrer gemeinsamen Tochter für einen besonderen Tag in der Schule die Zöpfe gestylt, während Priyanka arbeiten muss. "Mein Mann ist sehr engagiert und hat sie sogar heute noch – weil ich für dieses Interview bereitstehen musste – auf den lustigen Haartag in der Schule vorbereitet. Er hat ihr die niedlichsten schiefen Zöpfe gemacht", so die 43-Jährige. Zudem sprach sie darüber, wie die multikulturelle Familie indische und amerikanische Kultur miteinander verbindet: "Ich liebe Indien und bin in meiner Essensauswahl und in so vielen anderen Dingen sehr indisch. Trotzdem muss ich verstehen, dass unsere Familie auch teilweise amerikanisch ist."

Nick und Priyanka sind seit 2018 verheiratet. Die Hochzeit fand damals in Priyankas Heimatland Indien statt. Im Januar 2022 kam Malti mithilfe einer Leihmutter zur Welt – unter widrigen Umständen. Das kleine Mädchen kam drei Monate zu früh und musste einige Zeit auf der Intensivstation für Neugeborene verbringen. Im "Jay Shetty Podcast" beschrieb Nick die Zeit nach Maltis Geburt kürzlich als sehr "beängstigend".

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Getty Images Priyanka Chopra bei der Weltpremiere von Amazons "Heads Of State" im Lincoln Center in New York, Juni 2025

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