Wird Malti in Nick Jonas' musikalische Fußstapfen treten?

Am roten Teppich der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" am 19. Mai schwärmte Nick Jonas (33) von seiner vierjährigen Tochter Malti – und verriet dabei, dass die Kleine offenbar ein echtes Faible für Musik entwickelt hat. "Sie liebt Musik", erklärte der Sänger gegenüber E! News. "Wir werden sehen, was passiert." Dass es sich dabei nicht nur um eine flüchtige Phase handelt, zeigt vor allem Maltis Begeisterung für den Song "Love Me To Heaven", den Nick gemeinsam mit seinen Brüdern Joe Jonas (36) und Kevin Jonas (38) aufgenommen hat. Das Lied hat es ihr besonders angetan: "Das ist ihr Lieblingssong und sie fordert bei jeder Show ein Video ein, damit sie es am nächsten Tag ansehen kann", resümierte Nick, der seit 2018 mit Priyanka Chopra (43) verheiratet ist.

Auch Kevin scheint die musikalischen Ambitionen der nächsten Jonas-Generation fest im Blick zu haben. Er spielte bereits mit dem Gedanken, dass Malti gemeinsam mit seinen eigenen Töchtern Alena (12) und Valentina (9) sowie Joe Jonas' Töchtern Willa (5) und Delphine (3) eine eigene Girlgroup gründen könnte. Auf die Frage danach antwortete er im Juni 2023 gegenüber E! News lächelnd: "Wir werden sehen." Kevin, dem der Durchbruch mit seinen Brüdern mit dem Disney-Channel-Film "Camp Rock" an der Seite von Demi Lovato (33) bereits im Jahr 2008 gelang, ist mittlerweile seit über 16 Jahren mit Danielle Jonas (39) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

Nick, der aktuell neben Paul Rudd (57) in der Komödie "Power Ballad" zu sehen ist, genießt derweil jeden Moment der Kleinkindzeit seiner Tochter. Erst kürzlich schwärmte er im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" von ihr: "Sie ist Magie in jedem Sinne des Wortes. Es bläst mir den Verstand weg, ich schaue sie an und kann ihre Zukunft sehen." Und Malti habe sogar sein eigenes Wesen verändert: "Die Sache, die mich am meisten überrascht hat, ist, wie leicht es war, so zu tun, als ob und albern zu sein. Ich war nie jemand, der das getan hat, und auf einmal mache ich es einfach." Die Vaterrolle habe ihn, so Nick, zu einem besseren Freund, Ehemann und Kreativen gemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra teilt zu Thanksgiving einen Familienschnappschuss

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas, die Jonas Brothers im Jahr 2008

Anzeige Anzeige

Imago Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles.

Anzeige