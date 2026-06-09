Darum wollte Nick Jonas genau diesen Song zu seiner Hochzeit

Nick Jonas (33) hat jetzt ein besonders emotionales Detail von seiner Hochzeit mit Priyanka Chopra (43) ausgepackt. In einem Gespräch mit dem Magazin People verriet der Sänger, welchen Song er sich unbedingt für seinen großen Tag gewünscht hat. Bei der prunkvollen Trauung des Paares im Dezember 2018 in Indien musste für Nick ein Lied laufen: der Country-Hit "I Hope You Dance" von Lee Ann Womack. Denn zu diesem Lied tanzte Nick mit seiner Mutter Denise – und das bedeutet ihm bis heute sehr viel. "Es ist ein großartiger Song", schwärmte er. "Meine Mutter und ich hatten dazu unseren ersten Mutter-Sohn-Tanz, und er erinnert mich an meine Kindheit."

Den Anfang auf der Tanzfläche machten allerdings Nick und Priyanka selbst: Ihr romantischer erster Tanz als frisch verheiratetes Paar fand zur gefühlvollen Ballade "The First Time Ever I Saw Your Face" von Roberta Flack statt. Laut einem Hochzeitsgast, den People damals zitierte, wurden die Turteltauben von allen Anwesenden lautstark angefeuert, die Stimmung sei voller Emotionen gewesen und ihre Liebe sei für alle spürbar gewesen.

Nick und Priyanka hatten im Dezember 2018 in zwei Zeremonien in Indien geheiratet. Die Schauspielerin und der Sänger kennen sich seit 2017 und wurden nach einer kurzen Trennung im selben Jahr wieder ein Paar, bevor sie sich wenig später verlobten. Heute sind die beiden Eltern einer Tochter und gelten weiterhin als eines der bekanntesten Promi-Paare Hollywoods. Nick ist derzeit in der Komödie "Power Ballad" zu sehen, in der er an der Seite von Paul Rudd (57) einen berühmten Sänger spielt – und damit gewissermaßen eine Version seiner eigenen Welt auf die Leinwand bringt. Der Film läuft seit dem 5. Juni im Kino.

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Getty Images Nick Jonas besucht die Ralph-Lauren-Show während der New York Fashion Week, 10. September 2025

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Imago Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles.

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Getty Images Paul Rudd und Nick Jonas, Hauptdarsteller im Film "Power Ballad"