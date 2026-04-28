Diese Hollywood-Paare haben einen enormen Altersunterschied

Priyanka Chopra (43) und Nick Jonas (33) sind seit mehreren Jahren ein Paar, doch der Altersunterschied von zehn Jahren zwischen der Schauspielerin und dem Sänger sorgt bis heute für Diskussionen. In einem Interview mit dem Magazin InStyle erinnerte sich Priyanka an die Kritik, die das Paar deswegen erhielt. "Die Leute haben deswegen eine Menge Mist erzählt und tun das immer noch", verriet sie dem Magazin. Dabei finde sie es erstaunlich, dass niemand sich daran störe, wenn in einer Beziehung der Mann älter sei. "Wenn man es umdreht und der Typ älter ist, kümmert es niemanden und die Leute mögen es sogar", erklärte die Schauspielerin ihre Beobachtung.

Solche Konstellationen sind in Hollywood keine Seltenheit. Zu den Paaren mit einem besonders großen Altersabstand zählen auch einige ganz frische Beziehungen. Neu auf der Liste steht etwa das Paar Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44), die ein Altersunterschied von 16 Jahren trennt. Ähnliche Beispiele finden sich bei Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) mit etwa elf Jahren Altersunterschied sowie bei George Clooney (64) und Amal Clooney (48), zwischen denen rund 17 Jahre liegen.

Zu den Paaren mit besonders großen Altersunterschieden zählen darüber hinaus weitere prominente Beispiele: So liegen zwischen Bradley Cooper (51) und Gigi Hadid (31) rund 20 Jahre, während Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) etwa 29 Jahre trennen. Noch größer ist der Abstand bei Sarah Paulson (51) und Holland Taylor (83), die rund 32 Jahre Altersunterschied haben – ein weiteres Beispiel dafür, dass das Alter in der Liebe für viele keine entscheidende Rolle spielt.

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Imago Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles.

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Hollywoodstars

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Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im Oktober 2024