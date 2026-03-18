Todesursache bestätigt: Daran verstarb Musiker Neil Sedaka

Die genaue Todesursache von Neil Sedaka ist jetzt offiziell bekannt geworden. Laut seiner Sterbeurkunde, die zunächst von der California Post eingesehen wurde, verstarb der legendäre Sänger Ende Februar an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zusätzlich wird in dem Dokument Nierenversagen als ein weiterer Faktor genannt, der zu seinem Tod beigetragen hat. Neil war zuvor am 27. Februar in Los Angeles verstorben, nachdem er sich am Tag zuvor unwohl gefühlt hatte und daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Er wurde 86 Jahre alt.

Die atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung, an der Neil gestorben ist, wird laut der American Heart Association durch Plaqueablagerungen in den Arterienwänden verursacht. Diese Erkrankung steht in direktem Zusammenhang mit Herzinfarkten und Schlaganfällen. Seine Familie hatte zum Zeitpunkt seines Todes mitgeteilt, dass sie durch seinen plötzlichen Tod "am Boden zerstört" sei. Der Verlust des Musikers traf nicht nur seine Angehörigen, sondern die gesamte Musikwelt schwer.

Neil feierte vor allem in den sechziger Jahren große Erfolge und eroberte die Charts mit Hits wie "Oh! Carol", "Calendar Girl" und "Breaking Up Is Hard to Do". Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere wurde er fünfmal für einen Grammy nominiert und 1983 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Bereits 1978 erhielt der Musiker einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und setzte sich damit ein bleibendes Denkmal. Seine Familie beschrieb ihn als eine wahre Rock'n'Roll-Legende und eine Inspiration für Millionen Menschen weltweit.

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Getty Images Neil Sedaka, Musiker

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Imago Neil Sedaka, September 2022

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Getty Images Neil Sedaka, Mai 2008