Musikwelt trauert: Neil Sedaka ist mit 86 Jahren verstorben

Die Musikwelt hat einen ihrer größten Stars verloren: Neil Sedaka ist am 27. Februar im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie TMZ berichtet, fühlte sich der legendäre Sänger am Freitagmorgen nicht wohl und wurde daraufhin mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Seine Familie teilte dem Portal mit: "Unsere Familie ist am Boden zerstört durch den plötzlichen Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters und Großvaters, Neil Sedaka. Eine wahre Rock'n'Roll-Legende, eine Inspiration für Millionen, aber vor allem, zumindest für diejenigen von uns, die das Glück hatten, ihn zu kennen, ein unglaublicher Mensch, der sehr vermisst werden wird."

Neil feierte in den frühen 1960er-Jahren weltweite Erfolge mit zahlreichen Nummer-eins-Hits. Songs wie "Oh! Carol", "Calendar Girl" und "Breaking Up is Hard to Do" machten ihn zum Star. Mitte der 1970er-Jahre erlebte der Musiker ein beeindruckendes Comeback mit Liedern wie "Laughter in the Rain" und "Bad Blood". Im Laufe seiner glanzvollen Karriere wurde er fünfmal für einen Grammy nominiert und 1983 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt er für sein Lebenswerk.

Neben seiner Musikkarriere war Neil immer wieder auch im Fernsehen zu sehen. Er hatte Gastauftritte in Serien wie King of Queens und "The Carol Burnett Show" und war in der zweiten Staffel von American Idol als Gastjuror zu erleben, wo er Clay Aikens Interpretation seines Songs "Solitaire" lobte. Neil war seit 1962 mit Leba Strassberg verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Imago Neil Sedaka, Dezember 2025

Imago Neil Sedaka, Mai 2016

Imago Neil Sedaka, März 2019

