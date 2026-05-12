Kim und North: Diamantgrills als Mutter-Tochter-Bonding

Zum Muttertag hat Kim Kardashian (45) gemeinsam mit ihrer Tochter North West (12) einen funkelnden Auftritt auf Instagram hingelegt. Die zwölfjährige North postete ein Foto, auf dem beide passende Diamantgrills zur Schau stellen, und schrieb dazu: "Happy Mother's Day." In einem kurzen Video direkt danach zeigen Mutter und Tochter ihre glitzernden Münder – und machen damit klar, dass Accessoires bei ihnen zur Familienangelegenheit geworden sind. Kim selbst veröffentlichte zusätzlich ein emotionales Video mit privaten Momenten ihrer Familie, begleitet von den Worten: "Meine Babys!!! Danke, dass ihr mich zu eurer Mama gemacht habt."

Für Kim ist es das erste Mal, dass sie mit Diamantgrills in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, bleibt unklar – ein Weihnachtsbaum im Hintergrund könnte jedoch auf Dezember 2025 hinweisen, als North ihre Grills erstmals zeigte. Die Zähne stammen von Johnny Dang & Co. und sind als sogenannte "Shark Grills" bekannt: Jeder Zahn läuft dabei spitz zu, inspiriert vom Gebiss eines Hais. North soll inzwischen auch drei massiv goldene Sets in den Farben Weiß, Türkis und Rot besitzen, wie Page Six berichtet. Kim hatte bereits 2021 ein ähnliches Accessoire getragen – damals Grills aus Opalen und Diamanten, die sie als "Geburtsstein-Grills" bezeichnete und mit ihrem Oktober-Geburtstag begründete.

North ist bekannt dafür, mit auffälligen Modestyles zu polarisieren. Neben ihrer wachsenden Grillsammlung setzt sie auch auf Dermal-Piercings. Kim sprach in der Vergangenheit offen darüber, dass sie die Kreativität ihrer Tochter unterstützt, auch wenn diese nicht immer auf Zustimmung stößt. In einem Interview mit dem Podcast "Call Her Daddy" erklärte sie: "Es macht sie so glücklich. Ich würde ihr diese Kreativität niemals wegnehmen." Und weiter: "Ich denke, jeder, der Kinder großzieht, besonders vier Kinder – alleine –, gibt einfach sein Bestes."

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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kimandnorth North West im Oktober 2025