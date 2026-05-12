Dorit Kemsley soll Kind für Geldforderung benutzt haben

Neue Eskalation im Scheidungskrieg um den Real Housewives of Beverly Hills-Star Dorit Kemsley: Ex-Mann Paul "PK" Kemsley wirft ihr vor, eines der gemeinsamen Kinder in Geldstreitigkeiten hineingezogen zu haben. Wie TMZ unter Berufung auf aktuelle Scheidungspapiere berichtet, soll Dorit das Kind gebeten haben, bei PK für einen Frühlingsferien-Trip und weitere persönliche Ausgaben Geld zu erfragen. Als Beleg für seine Behauptungen legte er mehrere Textnachrichten seines Kindes vor.

In den Unterlagen heißt es, Dorit habe die Kinder in ihre "finanziellen Streitigkeiten" verwickelt. PK behauptet außerdem, Dorit gebe viel Geld aus, während die Hypothek auf das gemeinsame Anwesen in Verzug geraten sei. Der Unternehmer ersucht das Gericht daher um die Erlaubnis, das Haus umgehend zum Verkauf anzubieten. Dorit lebe seiner Meinung nach über ihre Verhältnisse und ignoriere die drohende Zwangsvollstreckung.

Dorit und PK waren über ein Jahrzehnt verheiratet und erziehen gemeinsam zwei Kinder, Jagger und Phoenix. Nach einer längeren Beziehungskrise reichte Dorit im vergangenen Frühjahr in Los Angeles die Scheidung ein und beantragte das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht sowie Unterhalt. Zuvor hatten Fotos die Runde gemacht, die PK innig mit Schauspielerin Shana Wall zeigten. Seit der Trennung finden auch sehr private Themen der Familie immer wieder ihren Weg in die Öffentlichkeit. Welche Lösungen das Ex-Paar in Sachen Erziehung, Finanzen und Wohnsitz künftig findet, wird nun maßgeblich von den laufenden Gerichtsverfahren bestimmt.

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Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023

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Getty Images Dorit Kemsley mit ihren Kids, November 2019

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit