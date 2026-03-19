Vicky Pattisons Ex Jordan Wright tot in Thailand gefunden

Große Trauer um Jordan Wright: Der britische Realitystar, der unter anderem durch die Serie The Only Way Is Essex bekannt wurde und einst mit TV-Bekanntheit Vicky Pattison (38) liiert war, wurde am Samstag, dem 14. März, tot in Phuket, Thailand, aufgefunden. Er wurde nur 33 Jahre alt. Ein Arbeiter aus Myanmar entdeckte seinen Körper in einem Entwässerungsgraben in der Nähe des Bang Tao Beach. Die thailändische Polizei berichtete gegenüber der Daily Mail, dass Jordan als vermisst gemeldet worden war, nachdem das Hotel, in dem er als Gast wohnte, ihn nicht erreichen konnte. "Eine Durchsuchung des Zimmers ergab keine Anzeichen für einen gewaltsamen Einbruch oder andere Unregelmäßigkeiten", erklärte Polizei-Oberstleutnant Sutthirak Chuthong von der Polizeistation Choeng Thale.

Die Hotelaufzeichnungen zeigten, dass Jordan alleine eingecheckt hatte und am 13. März hätte auschecken sollen, dies jedoch nie getan habe. "CCTV-Aufnahmen zeigten, dass er unruhig wirkte und vor dem Hotel hin und her lief, bevor er das Gebiet verließ", fügte Sutthirak hinzu. Seine Bewegungen hätten schließlich zu dem Ort geführt, an dem seine Leiche später entdeckt wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass der Realitystar seit weniger als zwei Tagen tot war, als er gefunden wurde. Es gab keine Anzeichen für einen körperlichen Angriff. Seine Hotelkarte wurde in seiner Tasche entdeckt, sein Telefon lag in der Nähe. Die Polizei wartet auf die Autopsieergebnisse des Vachira Phuket Hospital, um die genaue Todesursache zu bestimmen.

Jordan hatte seine Karriere im Fernsehen 2017 bei der UK-Version von Ex on the Beach begonnen. Im Jahr darauf trat er bei der ITV-Show "The Only Way Is Essex" auf, verließ die Sendung jedoch nach einer Staffel und kehrte zu seinem Job als Feuerwehrmann zurück. Sein Instagram-Account deutete darauf hin, dass er erst vor Kurzem nach Thailand gezogen war. Sein letzter Post vom 6. März zeigte Fotos seiner Zeit dort, darunter viele Abenteuer im Wasser und am Strand. "Ich bin zu Hause", schrieb er dazu. Unter diesem Beitrag drückten mehrere Reality-Kollegen ihre Trauer aus. Chloe Brockett (25), die ebenfalls bei "The Only Way Is Essex" zu sehen war, schrieb: "Ruhe in Frieden, Jordan." Influencer Brandon Myers hinterließ die Worte: "Mir fehlen die Worte, Bruder. Tolle Erinnerungen mit dir, Kumpel. Ruhe sanft, Bruder."

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright, Realitystar

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright, März 2026

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright in Thailand, März 2026