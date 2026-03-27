Jordan Wright (†33) fühlte sich während Ruhm "verloren"

Jordan Wright ist auf tragische Weise verstorben. Der Realitystar, der durch Auftritte in Formaten wie "Ex On The Beach" und The Only Way Is Essex bekannt wurde, starb im Alter von nur 33 Jahren während eines Aufenthalts in Thailand. Die Leiche des Briten wurde in einem Entwässerungskanal in der Nähe des Bang Tao Beach in Phuket gefunden, nachdem ein Arbeiter den leblosen Körper in dem stehenden Gewässer entdeckt hatte, wie die Daily Mail berichtete. Laut Polizeiberichten war Jordan zuvor allerdings auffällig gewesen. Die genaue Todesursache wird derzeit noch von den thailändischen Behörden untersucht, ein Obduktionsergebnis steht noch aus. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es keine Anzeichen für körperliche Gewalteinwirkung gibt.

In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2023, der nach seinem Tod wieder aufgetaucht ist, hatte Jordan offen über die dunkle Seite seiner Realitykarriere gesprochen. "Eine Entscheidung, die mich zutiefst unerfüllt, stagnierend und verloren zurückließ", schrieb er über seinen Schritt ins Rampenlicht. Der ehemalige Feuerwehrmann erklärte weiter: "Die Leute denken, es ist Glanz und Glamour, aber die Wahrheit ist weit von der öffentlichen Wahrnehmung entfernt, ich habe wirklich gekämpft", ist online zu lesen. "Als ich ging, verlor ich einen riesigen Teil von mir selbst und meinen Sinn für Ziel und Zweck." Nach seinen TV-Auftritten in acht Episoden von "Ex On The Beach" 2017 und 17 Folgen von TOWIE 2018 kehrte Jordan schließlich zur Feuerwehr zurück, bevor er später in die Finanzbranche wechselte.

Die letzten Momente vor Jordans Tod waren von Verwirrung geprägt. Überwachungskameras zeigten, wie der Brite am 12. März in Panik über das Gelände seines Hotels rannte und dabei immer wieder über die Schulter blickte. Sein neues iPhone wurde am Ufer gefunden, in seiner Tasche steckte eine Schlüsselkarte seines Hotels COCO Phuket Bangtao, das etwa 20 Gehminuten vom Fundort entfernt liegt. In den Wochen vor seinem Tod hatte Jordan offenbar ein neues Leben in Thailand begonnen, wie seine Social-Media-Beiträge zeigten, auf denen er Motorradfahrten, Strandausflüge und Kampfsporttraining dokumentierte. Sein ehemaliger Manager Alex Shafiq würdigte ihn gegenüber der Daily Mail als "tollen Kerl", der "jeden Raum mit seinem Lächeln erhellte".

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Instagram / jordanwrights Schauspieler Jordan Wright, 2025

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright, März 2026

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright, Realitystar

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