Gewusst? Meryl Streep und Anna Wintour sind verwandt

Überraschende Familienbande: Meryl Streep (76) und Anna Wintour (76) sind tatsächlich verwandt. Die Schauspielerin bestätigte ihre Verbindung zur Vogue-Chefin im Rahmen der Promo zu Der Teufel trägt Prada 2. In dem Gespräch im Podcast "Open Book" von "Today"-Moderatorin Jenna Bush Hager erzählte Meryl, die bis vor Kurzem nichts von der Verbindung gewusst hatte, von gemeinsamen Wurzeln in Bucks County, Pennsylvania. Mit am Tisch saßen auch ihre Co-Stars Anne Hathaway (43), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65), die sichtlich überrascht reagierten.

Jenna fasste die Enthüllung direkt zusammen: "Es kam heraus, dass ihr so etwas wie Cousinen fünften Grades seid", sagte sie im Podcast. Meryl erklärte dazu: "Wir stammen aus altem englischen Geschlecht, die Wilkinsons von der Seite meiner Mutter." Und sie lachte: "Das ist ziemlich lustig." Die Oscar-Preisträgerin witzelte außerdem, sie hätte Annas Auftreten für die Rolle vielleicht noch genauer kopiert, wenn sie von der Verwandtschaft früher gewusst hätte – und legte nach: "Vielleicht kopiert sie mich." Laut einem früheren Bericht von "Today" teilen beide Frauen dieselben fünft-Urgroßeltern, Thomas Smith und Elizabeth Kinsey, und sind damit Cousinen sechsten Grades.

Die Verbindung zwischen Meryl und Anna reicht aber auch jenseits des Stammbaums weit zurück. Meryls Figur Miranda Priestly aus dem Originalfilm "Der Teufel trägt Prada" von 2006 gilt als von Anna inspiriert – das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger, die einst als Assistentin der Modezarin arbeitete. Für die Vermarktung der Fortsetzung haben die beiden zuletzt eng zusammengearbeitet und gemeinsam das Cover der Vogue-Maiausgabe in Prada-Outfits geziert. "Der Teufel trägt Prada 2" kam am 1. Mai in die Kinos. Der Cast hatte zuletzt bereits angedeutet, grundsätzlich auch für einen dritten Teil offen zu sein.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Meryl Streep und Anna Wintour

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada"