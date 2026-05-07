Trotz Trennung: Dennis Diekmeier und Dana halten zusammen

Während die Nachricht vom Ehe-Aus noch frisch in den Schlagzeilen steht, sendet Dennis Diekmeier (36) ein klares Signal: Die Trennung von Dana ändert nichts daran, wie beide Elternteile füreinander einstehen – zumindest dort, wo es wirklich zählt. "Ja, na klar, auf jeden Fall", macht der Ex-Fußballprofi deutlich, als er von RTL gefragt wird, ob er und Dana füreinander da seien. Dennis möchte das Thema Trennung zwar nicht weiter in den Vordergrund rücken, dennoch schwingt in jedem seiner Worte mit, dass die 2025 an Krebs erkrankte Tochter Delani und ihre Geschwister der gemeinsame Mittelpunkt bleiben.

Die 15-Jährige Delani trotzt ihrer schweren Erkrankung mit einer Energie, die ihren Vater immer wieder aufs Neue überrascht. Tiere spielen dabei eine ganz besondere Rolle in ihrem Alltag: Laut Dennis geben sie ihr "eine enorme Energie", die kaum etwas anderes ersetzen kann. Beim jüngsten Reitturnier am Wochenende gab es neben schönen Momenten auch einen kurzen Schreck nach einem Sturz – doch Delani machte weiter. Reiten kennt sie "von klein auf", wie Dennis berichtet. Medizinisch befinden sich die Diekmeiers weiterhin in einem zermürbenden Wechselspiel aus Hoffen und Bangen. Derzeit wird in Würzburg geprüft, ob Delanis Körper auf eine andere Therapieform ansprechen könnte. Die Behandlungen sollen Zeit gewinnen, bis die Forschung neue Wege eröffnet. "Man lässt nichts unversucht", sagt Dennis. Solange Delani selbst diese Schritte mitgehen wolle, "stützen wir das", erklärt er bei RTL. Beim Langholz Cup in Wiesbaden schnürt Dennis gemeinsam mit Lukas Podolski (40) und anderen Stars die Fußballschuhe, um Spenden für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Ob dann auch Dana dabei sein wird, ist offen.

Ende April wandte sich Dana in einem emotionalen Instagram-Post direkt an ihre Community: "Nach 16 Jahren Ehe gehen Dennis und ich getrennte Wege", schrieb sie schlicht. Gleichzeitig bat sie ihre Followerinnen und Follower um Fingerspitzengefühl: "Ich bitte euch von Herzen um Verständnis und einen respektvollen Umgang mit dieser Situation." Und auch wenn es manchem zu leise klingen mag für das Ende einer so langen Geschichte – genau diese Zurückhaltung spricht für den Charakter beider. Denn "manche Wege im Leben verändern sich – auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte", fügte Dana hinzu.

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Getty Images Dennis Diekmeier und Dana Diekmeier

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Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern, 2020

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Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023