Fremdgehvorwürfe gegen Lorik: Das geschah nach der Liveshow

In Sam Dylans (35) Liveshow "Nightfever" wurde Lorik Bunjaku (29) von einer unbekannten Frau hinter einer Schattenwand mit Fremdgehvorwürfen konfrontiert – die Frau behauptete, er habe seine Freundin Denise Hersing (30) mit ihr betrogen. Was danach hinter den Kulissen passierte, blieb bislang im Verborgenen. Jetzt hat Realitystar Sandra Sicora (33) gegenüber Promiflash ausgeplaudert, was sich nach der Show noch ereignet hat – und das hatte es offenbar in sich. Demnach tauchte die Frau, die in der Sendung anonym geblieben war, nach der Show plötzlich auf der Party auf. Sandra erzählt: "Sie hat ja gesagt, sie will nicht vor die Kamera wegen ihres Kindes, was wir dann auch alle akzeptiert haben. Aber danach war sie halt vorne, also danach war sie auf der Party und stand neben uns."

Das empfand Sandra als Grenzüberschreitung: "Dann habe ich halt auch zu ihr gemeint, dass ich es ein bisschen respektlos finde, jetzt genau hier zu stehen zwischen Lorik und mir und da irgendwie ein Gespräch haben zu wollen. Lass es einfach, dann geh und fertig. Du hast deine Sachen gesagt. Tschüss, auf Wiedersehen." Besonders pikant: Die Frau suchte anschließend auch direkt den Kontakt zu Lorik. "Er dachte, das wäre ein Fan und wollte ein Foto machen. Sie meinte dann so: 'Hey, ich bin die Schattenfrau'", berichtet Sandra. Hinzu kommt, dass das Gespräch von einem Begleiter der Frau gefilmt wurde – was Sandra offenbar stutzig machte: "Da frage ich mich halt auch dreimal: 'Warum willst du es jetzt auch auf Kamera haben?'" Lorik selbst habe der Frau dann kurz und bündig zu verstehen gegeben, dass er das Gespräch nicht wünsche.

Kurz nach der Show meldete sich Lorik dann selbst zu Wort. Der Realitystar wies die Fremdgehvorwürfe entschieden zurück und machte klar, dass er die Anschuldigungen nicht einfach stehen lassen will. Auf Instagram schrieb er: "So, das wird mir hier zu blöd. Bitteschön: Die aktuell verbreiteten Behauptungen stimmen nicht". Dabei blieb es nicht bei deutlichen Worten. Lorik kündigte auch Konsequenzen an und richtete sich damit nicht nur an die unbekannte Frau, sondern auch an alle, die die Story weitertragen. "Ich fordere alle Personen und Accounts ausdrücklich dazu auf, diese falschen Darstellungen, insbesondere ich sei fremdgegangen und dies entspreche der Wahrheit, nicht weiter zu verbreiten und als Tatsache darzustellen", schrieb er. Und legte nach: "Ich habe bereits rechtliche Schritte eingeleitet und werde konsequent gegen jede weitere Verbreitung solcher Aussagen vorgehen. Unterlasst es, solche Inhalte weiterzuverbreiten."

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025