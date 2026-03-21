Überwachungskameras enthüllen Jordan Wrights letzte Momente

Schockierende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die letzten panischen Momente von Jordan Wright, kurz bevor er tot aufgefunden wurde. Der Realitystar, bekannt aus der Serie "The Only Way Is Essex", wurde am 12. März kurz vor Mitternacht dabei gefilmt, wie er offenbar um sein Leben rannte und dabei immer wieder über die Schulter blickte, als würde ihn jemand verfolgen. Die CCTV-Aufnahmen zeigen, wie Jordan in Panik durch das Gelände des Hotels COCO Phuket Bangtao Beach stürmte, sich an einem weißen Pickup-Truck festhielt, um das Gleichgewicht zu halten, und dann nervös auf dem Parkplatz umherlief, bevor er plötzlich erneut losrannte und das Hotelgelände komplett verließ.

Von dort aus nahm Jordans Flucht einen mysteriösen Verlauf: Der gebürtige Brite sprintete über unebene Felder, die das Hotel umgaben, erreichte einen Bach und sprang eine drei Meter tiefe Böschung hinunter. Nachdem er sich durch einen Fluss gekämpft hatte, lief er weiter in Richtung einer nahegelegenen Baustelle. Seine Route führte ihn direkt zu einem Beton-Entwässerungskanal, der etwa 300 Meter von seinem Hotel entfernt lag. In diesem Kanal mit nur knöcheltiefem, verschmutztem Wasser wurde Jordan zwei Tage später, am 14. März, von einem Arbeiter entdeckt. Neben seinem Körper fand die Polizei ein iPhone und in seiner Tasche eine Hotelschlüsselkarte.

Die Polizei untersucht nun, ob Jordan in seinen letzten Momenten vor jemandem geflohen war. Ein Polizei-Oberstleutnant erklärte gegenüber Daily Mail, dass die Umstände seines Todes unklar seien und es möglich sei, dass andere Personen involviert gewesen waren. Das Hotel berichtete, dass Jordan allein geblieben war und keine Gäste empfangen hatte. Er hätte am 13. März auschecken sollen, war aber nicht mehr erreichbar gewesen. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären, die Behörden können bisher keine genauen Angaben dazu machen.

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Instagram / jordanwrights Schauspieler Jordan Wright, 2025

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Instagram / jordanwrights Jordan Wright in Thailand, März 2026

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