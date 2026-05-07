Festnahme bei Sandringham: Mann bedroht Ex-Prinz Andrew

Schockierende Szenen in der Idylle von Sandringham: Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll in der Nähe seines Hauses auf dem royalen Anwesen in Norfolk nun von einem unbekannten Mann bedroht worden sein. Wie die Daily Mail berichtet, war Andrew gerade mit seinen Hunden spazieren, als plötzlich ein Mann mit Sturmhaube auftauchte und laut schreiend auf ihn zulief. Andrew, der von einem privaten Sicherheitsmann begleitet wurde, flüchtete daraufhin in sein Auto und fuhr davon. Die beunruhigende Situation endete schließlich mit einer Festnahme durch die Polizei.

Nachdem Andrew und sein Begleiter die Flucht ergriffen hatten, soll der Verdächtige noch versucht haben, hinter dem Auto herzurennen, konnte dieses jedoch nicht stoppen. Kurz darauf wurde die Polizei von Norfolk alarmiert und rückte zum Einsatzort aus. Wie die Daily Mail berichtet, nahmen die Beamten den Mann fest und durchsuchten anschließend sein Fahrzeug nach möglichen Waffen. Laut Dagbladet gab Andrew später zudem eine Aussage bei der Polizei ab. Der umstrittene Ex-Prinz soll von dem Vorfall stark erschüttert gewesen sein.

Der Ex-Prinz sah sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Sicherheitsfragen konfrontiert. In den vergangenen Monaten sorgte er immer wieder wegen seiner Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und laufender Ermittlungen für negative Schlagzeilen. Neben seinen königlichen Titeln, die ihm bereits entzogen wurden, muss Andrew inzwischen auch selbst für die Kosten seiner Sicherheit aufkommen. Zudem zeigt sich die Bevölkerung wütend über seine bestehenden Verbindungen zur Königsfamilie, wie eine jüngste Umfrage der Daily Express deutlich macht.

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