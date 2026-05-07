Nicola Coughlan plaudert ihr "Bridgerton"-Schicksal aus

Nicola Coughlan (39) wird in der fünften Staffel von Bridgerton deutlich seltener zu sehen sein. Die Schauspielerin, die in Staffel drei als Penelope Bridgerton die Hauptrolle übernahm, verriet im Podcast "Dish", dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel bereits laufen – und sie selbst nur an wenigen Tagen dabei ist. Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht die aufkeimende Romanze zwischen Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (30), und Michaela Stirling, verkörpert von Masali Baduza (30). "Staffel fünf hat schon mit den Dreharbeiten begonnen, daher werde ich nicht sehr viel dabei sein", erklärte Nicola.

Die 39-Jährige scheint ihrem veränderten Status in der Serie aber durchaus etwas abgewinnen zu können. "Ich komme für ein paar Tage rein und sage: 'Juhu! Wie geht es allen? Ich sehe euch in zwei Monaten. Tschüss!' Die anderen arbeiten mega hart, und ich komme einfach vorbei. Es ist wunderbar", scherzte sie im Podcast. Dass Penelope weniger präsent ist, hat aber auch inhaltliche Gründe: Am Ende von Staffel vier hat ihre Figur den Klatsch-Kolumnennamen Lady Whistledown abgelegt. Showrunnerin Jess Brownell bestätigte gegenüber Tudum, dass eine neue Schreiberin die Rolle übernehmen wird – und das bewusst. "Es ist wirklich wichtig für uns, das Leben von Frauen zu zeigen, die tatsächlich arbeiten", so Brownell und weiter: "weil es eine Zeit war, in der Frauen so wenig Möglichkeiten und so wenig Handlungsfreiheit hatten." Mit dem Wechsel hinter der Feder wolle man noch mehr unterschiedliche weibliche Lebenswege darstellen.

Nicola hatte in Staffel drei gemeinsam mit Luke Newton (33) die Hauptrolle gespielt. Die Darstellung von Penelope war vielschichtig – und sorgte für großes Aufsehen, insbesondere rund um bestimmte Szenen, bei denen die Schauspielerin bewusst mutige Entscheidungen traf. Trotz ihrer nun kleineren Rolle freut sich Nicola offensichtlich, weiterhin Teil der Serie zu sein: "Es ist wirklich ein wunderschöner Job, zu dem man zurückkehren kann", betonte sie im Podcast.

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Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4

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Imago Nicola Coughlan in "Bridgerton" Staffel 3