Brenda Songs Söhne verstehen Schauspielkarriere noch nicht

Brenda Song (38) sorgt gerade mit einer zuckersüßen Familiengeschichte für Lacher. In der aktuellen Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) plaudert die Schauspielerin darüber, wie ihre Söhne Dakota und Carson ganz verwirrt waren, als sie zum ersten Mal "Wendy Wu: Homecoming Warrior" sahen. Ihr Partner Macaulay Culkin (45) hatte den beiden heimlich den Disney-Film gezeigt – und plötzlich sahen die Jungs ihre Mama auf dem Bildschirm durch ein Lagerhaus fliegen, Saltos schlagen und Tritte verteilen. "Sie waren so verwirrt", erzählt Brenda über den Moment, als ihre Kinder sie im Fernsehen als kampfstarke Heldin entdeckten.

Vor allem eine Frage brannte den beiden auf der Seele. "Warum fliegt Mama durch ein Lagerhaus und macht Tritte? Warum macht Mama Rückwärtssaltos?", erinnert sich Brenda im Gespräch mit Kylie. Ihre Söhne wollten sofort wissen: "Kannst du das, Mama? Kannst du das jetzt machen?" Statt in eine lange Erklärung über Stuntarbeit einzusteigen, warf Brenda einen Blick zu Macaulay und dachte sich laut: "Wie konntest du mir das antun?" Schließlich beschloss sie, die kindliche Begeisterung einfach zu nutzen – und machte aus ihren angeblichen Superkräften einen kleinen Erziehungstrick. "Jetzt heißt es bei uns: 'Ihr hört besser auf Mama, sonst macht Mama gleich fliegende Tritte quer durchs Zimmer'", scherzt die Zweifachmama im Podcast.

Generell haben Dakota und Carson den Job ihrer berühmten Eltern noch nicht so richtig durchschaut. Brenda erklärt, dass ihre Jungs glauben, die alten Filme seien einfach nur Videos aus der Vergangenheit – so wie die Kinderfotos, die sie von sich selbst kennen. Für sie ist es schwer zu greifen, dass Mama und Papa im Fernsehen andere Menschen spielen. Besonders spannend: Die beiden lieben den Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus und schauen ihn begeistert an, aber sie bringen den kleinen Kevin überhaupt nicht mit ihrem Papa Macaulay in Verbindung. "Sie verstehen nicht, dass er Kevin ist", erzählt Brenda. Auf die Frage in der Schule, was seine Mama arbeitet, habe einer der Jungs übrigens ganz pragmatisch geantwortet: "Meine Mama redet. Sie redet beruflich."

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Getty Images Brenda Song in New York City am 21. April 2026

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Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

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Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Familie

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