Kein Verstecken: Lewis Hamilton & Kim erstmals Hand in Hand

Kaum Verstecken mehr: Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) wurden am 5. Mai erstmals Hand in Hand in der Öffentlichkeit gesehen. Nach dem Besuch der Broadwayshow "Fear of 13" im James Earle Jones Theater in New York verließen die beiden das Gebäude gemeinsam – wobei Lewis die Hand von Kim festhielt und sie galant zum wartenden SUV führte, wie TMZ im Video festhält.Kim zeigte sich dabei in einem türkisfarbenen Korsett-Top mit Aussparungen an Brust und Armen, einer asymmetrischen Hellwasch-Jeans und Heels. Lewis trug ein taubengraues Outfit aus Hose und Bomberjacke, dazu Ketten und braune Schnürboots.

Der gemeinsame Theaterabend hatte gleich mehrere Bedeutungsebenen: Kim ist eine der Produzentinnen der Broadwayshow, die die wahre Geschichte von Nick Yarris erzählt – einem Mann, der nach einer falschen Verurteilung als vermeintlicher Mörder mehr als zwei Jahrzehnte im Todestrakt verbrachte. Das Stück mit Adrien Brody (53) und Tessa Thompson (42) in den Hauptrollen passt zu Kims langjährigem Engagement für Strafjustizreformen. Passend zum Auftritt in New York – Kim war ohnehin für die Met Gala in der Stadt – besuchte das Paar die Vorstellung gemeinsam. Schon kurz zuvor war Kim übrigens in Los Angeles geblieben, um ihre Tochter North bei einem Pop-up-Event zu ihrer neuen EP "N0rth4evr" zu unterstützen, anstatt Lewis beim Formel-1-Rennen in Miami zuzuschauen.

Offiziell öffentlich gemacht hatten Kim und Lewis ihre Beziehung im April: In einem Instagram-Video war Kim im Beifahrersitz eines roten Ferraris zu sehen, mit dem Lewis durch die Straßen Tokios fuhr. Ihr Kommentar vor der Kamera: "Das ist irre." Wenig später folgte ein gemeinsames Foto vom Coachella-Festival, auf dem Kim auf Lewis' Schoß saß. Und beim Strand-Date in Malibu hielten die beiden sich im Wasser eng umschlungen, probierten sich auf Surfbrettern aus und ließen den Tag mit einem gemeinsamen Selfie ausklingen.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026

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Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star

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