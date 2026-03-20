Das waren die heißesten Oscar-Looks aller Zeiten

Bei den Oscars geht es nicht nur um goldene Trophäen, sondern auch um Fashion-Statements, die im Gedächtnis bleiben. Während sich einige Promis für klassische Eleganz entscheiden, setzen andere mit gewagten, freizügigen Roben auffällige Akzente auf dem roten Teppich. Über die Jahre kamen so zahlreiche ikonische Looks zusammen, wie Us Weekly berichtet. So bewies Angelina Jolie (50) im Jahr 2012 bei der Verleihung, dass ein schwarzes Kleid alles andere als schlicht sein muss. In einer trägerlosen Robe von Versace und mit leuchtend rotem Lippenstift zog sie alle Blicke auf sich – ihr Auftritt wurde zum Gesprächsthema des Abends.

Schon 1991 setzte Cindy Crawford (60) ein Statement in einem tief ausgeschnittenen, knallroten Versace-Kleid, wie Us Weekly berichtet. Ebenso unvergessen bleibt Halle Berry (59), die 2002 in einer halbtransparenten Robe für einen der legendärsten Red-Carpet-Momente sorgte. Auch Jennifer Lopez (56) setzte 2012 auf Transparenz mit einem halbdurchsichtigen Kleid, während Charlize Theron (50) im Jahr 2016 mit einer tief ausgeschnittenen Dior-Robe erschien. 2021 sorgte außerdem Zendaya (29) mit einem knallgelben Kleid für Farbe bei den Oscars. Auch Lily-Rose Depp (26) setzte ein Statement und präsentierte sich in einem transparenten Chanel-Spitzenkleid mit Pailletten und betonter Taille. Mutige Mode spielt bei den Oscars damit weiterhin eine zentrale Rolle.

Die Academy Awards sind seit jeher eine Bühne für außergewöhnliche Mode und stilprägende Auftritte. Die Stars setzen Jahr für Jahr neue Trends und sorgen dafür, dass die Oscar-Verleihung nicht nur wegen der Auszeichnungen, sondern auch wegen der spektakulären Looks in Erinnerung bleibt. Trotzdem verbergen sich hinter der glanzvollen Show klare Regeln für alle Anwesenden. Neben den strengen Abläufen des Abends ist auch der Dresscode eindeutig definiert: Heute gilt zwar "Black Tie", dennoch wird verstärkt auf stilvolle und zunehmend nachhaltige Mode wie Vintage- oder geliehene Outfits geachtet. Es bleibt spannend, welche Looks die Stars im nächsten Jahr präsentieren werden.

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Ethan Miller/Getty Images Angelina Jolie bei den Oscars 2012

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Imago Cindy Crawford und Richard Gere bei den Oscars, 1991

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Getty Images Zendaya bei den 93. Academy Awards, 2021

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